إزالة الشعر للمرأة (40)
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SC1997/60
- للاستخدام على الجسم والوجه
- 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
- <gt/>250000 ومضة ضوئية
- سلك طاقة طويل جداً
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BRI921/00
- للجسم والوجه
- مع مستشعر لون البشرة
- 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
- مع أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم
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SC1996/60
- للاستخدام على الجسم والوجه
- 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
- فترة الاستهلاك <gt/>100000 نبضة من الضوء
- سلك طاقة طويل جداً
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SC1997/00
- للاستخدام على الجسم والوجه
- 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
- <gt/>250000 ومضة ضوئية
- سلك طاقة طويل جداً
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