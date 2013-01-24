وليس ذلك فحسب، بل تجمع Philips بين الخبرة السريرية والرؤى والأفكار المراعية للبعد الإنساني بهدف تقديم حلول مبتكرة للرعاية المستمرة بالشراكة مع الأطباء السريريين وعملائنا، وهي عملية تهدف إلى تقديم قيمة أفضل وزيادة إمكانية وصول الملايين من الأفراد إلى الرعاية.
يعمل الفريق الخاص بنا باجتهاد كل يوم لتحسين نتائج المرضى، بغض النظر عن ما إذا كانت دورة الرعاية تأخذ المريض من مكتب الطبيب إلى المستشفى أو المستشفى إلى المنزل، أو ببساطة من القسم الطبي واحدة إلى أخرى.
ان العمل فى قسم الرعاية الصحية بفيليبس يتيح لك الفرصة لإحداث تغيير ذي مغزى في حياة الناس الحقيقية عن طريق النجاح في التحديات الحقيقية. كما عمل الناس تتمحور، عليك أن تتحدى فهم احتياجاتهم، والطريقة التي يشعرون بها، وما يلزم لتحسين رفاهية وسعادة الأفراد والأسر من الساحل إلى الساحل.
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