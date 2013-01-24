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الاتصال بنا

اتصل بنا  

شكرا لاهتمامك بفيليبس , الشركة الرائدة عالميا فى منتجات وحلول الرعاية الصحية . إن كنت ترغب فى الاطلاع اكثر على منتجات وحلول الرعاية الصحية إتصل بنا عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف.

 


مواقع وأرقام هواتف المكاتب

للحصول على المساعده الفوريه فى شراء المنتج أو الدعم التقني , يرجى استخدام أرقام الهواتف أدناه.

Philips للرعاية الصحية مصر

سيتى ستارز - Star Capital 8 - مدينة نصر - القاهرة - مصر

Postal Code: 11771

تليفون: 20224801450

فاكس: 20224801458

شركاء Philips

المجموعة المصرية للاجهزة الطبية S.A.E
شيراتون , هليوبلس , 11799 , القاهرة , مصر

تليفون: 202268771213

 

يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:

مراقبة المريض والعناية القلبية ومعدات التخدير

الصناعة واللوازم الطبية للاستشارات اللقتصادية
23 ش محمد يوسف القاضى
كلية البنات
مرغنى , هليوبليس
مصر

تليفيون: 2024198508 + أو 4198314
فاكس : 2024178119 +

يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
معدات التصوير الخاصة بالطب النووى

شركة سرفوميد
1 شارع عبد الوهاب سليم البشرى , منطقة شيراتون , هليوبيلس , القاهرة
تليفون : 002022268094
فاكس : 0020222684966
إيميل : servomed@link.net أو servomed@servomed-co.com

يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
اجهزة التنفس الصناعى وحلول الرعاية الصحية المنزلية

موزع

هوريزون للاجهزة الطبية
مبنى مجموعة شطط , 5 شارع عبد العزيز فهمى , هليوبليس 11351 القاهرة
مصر

تليفون : 20226377131
فاكس : 20226337443

 

إيميل : mohamed.farouk@elfath-group.com
الشخص الذى يمكن الاتصال به : محمد فاروق

 

يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
Big Bore CT & Pinnacle radiotherapy planning

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

 

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