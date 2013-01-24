شكرا لاهتمامك بفيليبس , الشركة الرائدة عالميا فى منتجات وحلول الرعاية الصحية . إن كنت ترغب فى الاطلاع اكثر على منتجات وحلول الرعاية الصحية إتصل بنا عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف.
شكرا لاهتمامك بفيليبس , الشركة الرائدة عالميا فى منتجات وحلول الرعاية الصحية . إن كنت ترغب فى الاطلاع اكثر على منتجات وحلول الرعاية الصحية إتصل بنا عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف.
سيتى ستارز - Star Capital 8 - مدينة نصر - القاهرة - مصر
Postal Code: 11771
تليفون: 20224801450
فاكس: 20224801458
المجموعة المصرية للاجهزة الطبية S.A.E
شيراتون , هليوبلس , 11799 , القاهرة , مصر
تليفون: 202268771213
يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
مراقبة المريض والعناية القلبية ومعدات التخدير
الصناعة واللوازم الطبية للاستشارات اللقتصادية
23 ش محمد يوسف القاضى
كلية البنات
مرغنى , هليوبليس
مصر
تليفيون: 2024198508 + أو 4198314
فاكس : 2024178119 +
يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
معدات التصوير الخاصة بالطب النووى
شركة سرفوميد
1 شارع عبد الوهاب سليم البشرى , منطقة شيراتون , هليوبيلس , القاهرة
تليفون : 002022268094
فاكس : 0020222684966
إيميل : servomed@link.net أو servomed@servomed-co.com
يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
اجهزة التنفس الصناعى وحلول الرعاية الصحية المنزلية
هوريزون للاجهزة الطبية
مبنى مجموعة شطط , 5 شارع عبد العزيز فهمى , هليوبليس 11351 القاهرة
مصر
تليفون : 20226377131
فاكس : 20226337443
إيميل : mohamed.farouk@elfath-group.com
الشخص الذى يمكن الاتصال به : محمد فاروق
يرجى الاتصال بهم لطرح الأسئلة على أي من مجموعات المنتجات التالية:
Big Bore CT & Pinnacle radiotherapy planning