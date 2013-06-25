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جودة الإنعاش القلبي الرئوي - فارق ملموس

جودة الإنعاش القلبي الرئوي - فارق ملموس

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سهولة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بجودة عالية

يلعب الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) دورًا مهمًا كونه يؤثر مباشرة على نتائج مرضى السكتة القلبية المفاجئة. ولكن، غالبًا ما تتأثر فعالية الإنعاش القلبي الرئوي بطريقة سلبية نتيجة نقص المعايير الإجرائية. وقد تشكّل الاختلافات في التهوية وضغطات الصدر الفرق بين الحياة والموت.¹ ²

وضعت جمعية القلب الأمريكية (AHA) توجيهات خاصة للإنعاش بهدف تلبية الحاجة إلى إنعاش قلبي رئوي متسق عالي الجودة. وتبذل شركة Philips كل جهودها لمواجهة هذا التحدي بواسطة حلول من شأنها توفير بيانات قابلة للقياس لتحسين أداء الإنعاش القلبي الرئوي.

تقدم أجهزة المراقبة وأجهزة صدمات القلب الكهربائية المجهّزة بأداة القياس Q-CPR™‎ معلومات ارتجاعية في الوقت الفعلي أثناء الحالات الفعلية للسكتة القلبية المفاجئة، ممّا يوفر معلومات أساسية تحسّن من أسلوب العلاج وتساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح.

 

بيان جمعية القلب الأمريكية الصادر بإجماع الآراء لعام 2013

5 معلمات لإنعاش قلبي رئوي أكثر فعالية

  1. عمق الضغط: 2 بوصة على الأقل
  2. معدل التهوية: <10/الدقيقة
  3. معدل الضغط: 100/الدقيقة على الأقل
  4. ارتداد الصدر بالكامل
  5. أدنى حدّ من التوقف/وقت رفع اليدين: <10 ثوانٍ لكل توقف مؤقت

 

تعلّم المزيد حول الطريقة التي تساعدك بها حلول الإنعاش القلبي الرئوي الممتازة التي نقدمها في تلبية أعلى معايير رعاية المرضى.  

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أفضل جودة إنعاش القلب الرئوى
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

توفير معلومات ارتجاعية أفضل لزيادة فعالية الإنعاش القلبي الرئوي

رؤية أفضل الإنعاش

"بدأت ألمس تحسنًا على صعيد الإنعاش القلبي الرئوي [مع Q-CPR]، وأصبح استخدام الصدمات أكثر فعالية. فهذه الأنواع من الأجهزة تساعدنا في تأدية مهامنا بأفضل طريقة ممكنة".  

 

روس جلاس، قسم إطفاء مدينة أوروا

حلول مصممة لتحسين الإنعاش القلبي الرئوي أثناء النظام العلاجي

يمكن أن تساعد حلول الإنعاش القلبي الرئوي من Philips الفرق الطبية في قياس معلمات الإنعاش الضرورية لنجاح هذا الإجراء.

وتتميز أداة القياس Q-CPR بتقديم معلومات ارتجاعية مرئية وصوتية تصحيحية في الوقت الفعلي، لتقوم الأداة بتنبيهك بأي انحرافات خطيرة في الأداء لا تتطابق مع توجيهات جمعية القلب الأمريكية.

Q-CPR  

معدل التهوية
خاص بشركة Philips
المعلومات الارتجاعية للتهوية من القناع ذي الكيس والصمام
خاص بشركة Philips
عمق ضغط الصدر - سطحي جدًا
نعم
معدل ضغط الصدر المرتفع
خاص بشركة Philips
معدل ضغط الصدر المنخفض
نعم
ارتداد الصدر بالكامل
نعم
وقت "رفع اليدين"
نعم
إمكانية السطح المتوافق مقارنةً بالسطح غير المتوافق
خاص بشركة Philips

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الموارد

مجموعة من المبادىء التوجيهية لانعاش القلب الرئوى

تطبيقات

البث الشبكى

أوراق بيضاء

دراسة حالة

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