يتجاوز التميّز في تقديم الرعاية الصحية مجرد الخبرة والتكنولوجيا السريرية، ويمتد ليشمل تجربة المريض بأكملها.



نظرًا لخبرتنا الواسعة في هذا المجال، قمنا بتطوير مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات في مجال التجارب العلاجية ومن حلول Ambient Experience المخصصة لغرف المستشفيات تساعدك في مواجهة التحديات. وتعزز هذه المجموعة جهود بحثية من أجل تحويل بيئة الرعاية الصحية إلى مكان مريح وهادئ للمرضى وإلى مكان عمل فعال ومحفّز للعاملين.



تساعد هذه الحلول المخصصة والمتمركزة حول الناس في تمييز المستشفيات عن منافسيها، حيث تتحسّن قدرتها على جذب المرضى والمهنيين البارعين على حد سواء والحفاظ عليهم.

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