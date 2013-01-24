نظرًا لتزايد تعقيدات فئات المرضى بين السكان وتنوعها، تواجه أنظمة الرعاية الصحية تحديات تتمثّل في تحديد استراتيجيات الرعاية لمجموعات وحالات معينة ومكلفة من المرضى. ولهذا السبب نحن نقدم خدمات وحلولاً مصممة لتحسين النتائج وتقليل التكاليف المالية لفئات معينة من المرضى.



تعمد المقاربة التي نعتمدها إلى خلق جو من الانسجام بين البشر والعمليات والتكنولوجيا لدعم الجودة والكفاءة في مجال الرعاية الصحية في كافة منشآت الرعاية. ونحن نتعاون مع شركائنا من العملاء لتطبيق عمليات التحويل المستندة إلى القيمة عن طريق استراتيجيات المخاطر والجودة السريرية والتدخل في العمليات والحلول التكنولوجية وبرامج إدارة التغيير، ممّا يزيد من إمكانية إحداث تأثير كبير على الجودة والتكلفة.



تعتمد التقييمات التي نجريها على قياسات الجودة وتحليلات البيانات لتقييم الإجراءات التداخلية وتعزيزها. ومن خلال التركيز على تبني أفضل الممارسات وتكرارها، نساعدك على تطبيق أنظمة رعاية مستدامة وقابلة للتطوير تتمحور حول المريض.

تقدّم شركة Philips بخبرة تكنولوجية وسريرية غنية مع فهم للعمليات السريرية من أجل ابتكار حلول لإدارة صحة السكان من شأنها تقديم فوائد سريرية ومالية مباشرة ومزايا أخرى يستفيد منها المرضى.



يرجى تنزيل مقاربة Philips حول صحة السكان المتمركزة حول المريض.

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