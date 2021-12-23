إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي

Philips Respironics

FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A

إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

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الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

(0044) 20 8089 3822

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نصائح سريعة حول السحب

23 ديسمبر 2021
نحن هنا لدعمك من خلال تقديم نصائح سريعة حول السحب.
قراءة إشعار السحب الذي تم تحديثه. (225.0KB)
رمز SRC للتذكير بالتحدث إلى الطبيب

لا توقف العلاج قبل التحدث إلى الطبيب.


هدفنا هو حصول جميع المرضى على جهاز بديل في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتمكنوا من متابعة العلاج بثقة. بينما تنتظر الحصول على جهاز بديل، فمن المهم التحدث إلى الطبيب قبل إجراء أي تغييرات أو إيقاف العلاج. قراءة إشعار السحب الذي تم تحديثه
رمز SRC للتذكير بالتحديثات عبر البريد الإلكتروني

تحقق من بريدك الإلكتروني بانتظام للاطلاع على التحديثات.


ترسل Phillps تحديثات حول السحب بانتظام عبر البريد الإلكتروني، ويمكنك دائمًا زيارة الموقع philips.com/src-update للحصول على أحدث المعلومات. ستحصل أيضًا على رسائل بريد إلكتروني منا تتضمن معلومات حول حالة الجهاز البديل. إذا لم تكن تتلقى تحديثات عبر البريد الإلكتروني، فيُرجى الاتصال على الرقم ‎877-907-7508 والتأكد من مراجعة مجلد البريد العشوائي.
رمز SRC للتذكير بإزالة الفوم

لا تحاول إزالة الفوم بنفسك.


قد تؤدي محاولة إصلاح الجهاز بنفسك أو استخدام عدة إصلاح تابعة لجهة خارجية إلى إلحاق الضرر بجهازك وقد يتوقف عن العمل بشكل كامل. لا تقدّم Philips عدة إصلاح للبيع، ولن نصرح للجهات الخارجية بالقيام بذلك. يستطيع أخصائيو الخدمة المعتمدون فقط إجراء الإصلاح.
رمز SRC للتذكير بتسجيل الجهاز

سجّل جهازك، حتى إذا لم تكن قد استخدمت طرق التنظيف بالأوزون.


حتى إذا لم تستخدم الأوزون مطلقًا في تنظيف الجهاز، فقد يظل الجهاز متأثرًا. يُرجى التسجيل هنا.
رمز SRC للتذكير بالنشاط الاحتيالي

انتبه إلى النشاط الاحتيالي.


لن تطلب Philips أبدًا معلومات بطاقة الائتمان أو رقم الضمان الاجتماعي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. يُرجى تذكر أن أفضل مصدر للمعلومات هو دائمًا مقدّم الخدمة/المعدات الطبية المعمّرة (DME) أو Philips.

ما المتوقع بعد ذلك

 

تم توفير نظم المعلومات السريرية لفرق الرّعاية لمساعدتهم في اتخاذ القرار الأفضل بشأن خطة العلاج الخاصة بك. ونظرًا إلى أن طبيبك يعرف تاريخك الطبي، فإنه الشخص الأكثر تأهيلاً لتحديد الفائدة أو المخاطر المترتبة على استمرار علاجك حتى تستلم الجهاز البديل.

 

ونحن ندرك أن انتظار الأخبار حول موعد إصلاح جهاز أو استبداله وكيفية القيام بذلك قد يكون محبطًا وأن التوقيت أمر بالغ الأهمية. نحن نعمل جاهدين على إتمام عملية السحب هذه وسنبقى على اتصال بك وبفريق الرّعاية الذي تتعامل معه لمشاركة أحدث المعلومات. وعلى الرغم من أننا أحرزنا بالفعل تقدمًا في شحن الأجهزة البديلة، وقمنا بزيادة السعة الإنتاجية، فإننا نتوقع أن يمتد برنامج الإصلاح والاستبدال في الولايات المتحدة إلى سبتمبر 2022 تقريبًا حتى يكتمل.

 

يمكنك أيضًا زيارة الموقع philips.com/src-update للاطلاع على المعلومات والإجابات عن الأسئلة المتداولة.

إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

معرفة المزيد حول السحب

بدء عملية التسجيل

الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

 

(0044) 20 8089 3822

* يعد هذا إشعار سحب في الولايات المتحدة فقط، وإشعارًا للسلامة الميدانية في بقية دول العالم. في الولايات المتحدة، تم تصنيف إشعار السحب من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) بوصفه سحبًا من الفئة الأولى. تتضمن الأجهزة المصرح لها بالإصلاح والاستبدال أجهزة DreamStation CPAP والأجهزة الثنائية المستوى وأجهزة DreamStation ASV وأجهزة DreamStation ST/AVAPS.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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