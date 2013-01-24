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قد يعني بناء مستقبل للرعاية الصحية تحسين طريقة العمل أو تسريع العمليات أو خفض التكلفة. وفي بعض الأحيان، نجد أن حل المشاكل بطريقة لم يسبق لها مثيل هو المعنى المنشود. لذا ترتكز المقاربة التي نعتمدها في مجال الابتكار على تخطي بتفكيرنا حدود الواقع الموجود أمامنا لتشمل نظرتنا ما يمكن رؤيته في عالم الخيال فقط. وبعد تحرير تفكيرنا من القواعد التقليدية والروتين، يصبح بإمكاننا تصوّر ابتكارات تتجاوز مهمتها مجرد حل المشاكل لتصل إلى تغيير حياة البشر.
 
وتسريع وتيرة الانتقال بمستقبل الرعاية الصحية إلى مرحلة جديدة تمامًا.

 

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

منح مرضى الشلل القدرة على التحكم بحياتهم من جديد

منح مرضى الشلل القدرة على التحكم بحياتهم من جديد


يعرض إثبات مفهوم كيف بإمكان شخص لا يستطيع التحرّك أن يتحكم في بيئته والمنتجات الذكية في أرجاء منزله باستخدام الأوامر الموجّهة إلى الدماغ والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

 

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نظارات Google وحلول IntelliVue  

نظارات Google وحلول IntelliVue

تصوّر جهاز يتيح للأطباء مراقبة العلامات الحيوية للمريض والاستجابة للتغيرات أثناء إجراء العمليات الجراحية، من دون الاضطرار إلى رفع نظرهم عن المريض أو مقاطعة الإجراء الجراحي.  

 

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