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إشعار الخصوصية

إشعار الخصوصية لشركة Philips


آخر تحديث: كانون الثاني (يناير) 2022

يخبرك إشعار الخصوصية هذا من نحن ، وما هي البيانات الشخصية التي نجمعها عنك ، ولماذا نجمعها ، وماذا نفعل بها. يرجى الاخذ في الاعتبار انهلأغراض إشعار الخصوصية هذا ، تعني البيانات الشخصية أي معلومات أو مجموعة من المعلومات تحدد هويتك بشكل مباشر أو غير مباشر ، مثل اسمك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. يغطي إشعار الخصوصية هذاكيفية معالجة فيليبس أو أي شركة تابعة لفيليبس لبياناتك الشخصية عندما تتواصل معنا ، بصفتك مستهلكًا أو عميلًا تجاريًا أو موردًا أو شريكًا تجاريًا أو مرشحًا أو زائرًا أو مشاركًا في البحث أو مساهمًا أو أي شخص آخر لديه علاقة تجارية معنا. يرجى أخذ الوقت الكافي للإطلاع على اشعار الخصوصية هذا.

للمزيد من المعلومات حول ممارسات الخصوصية الخاصة بنا ، يرجى زيارة صفحة الخصوصية الخاصة بفيليبس.

لمحة سريعة عن إشعار الخصوصية من Philips

 
  • من نحن
  • كيف نستخدم بياناتك الشخصية
  • كيف نحمي بياناتك الشخصية
  • كيف نقوم بنقل بياناتك الشخصية بين الدول
  • حقوق الخصوصية الخاصة بك
  • مع من نشارك بياناتك الشخصية
  • إلى متى نحتفظ ببياناتك الشخصية

من نحن


ما لم ينص على خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا أو في غيرها من إشعارات الخصوصية الخاصة بالمنتج أو الخدمة ، إن مراقب بياناتك الشخصية (بالإضافة إلى ممثل المراقب في الاتحاد الأوروبي) هو شركة فيليبس انترناشونال بي.في.

العنوان البريدي:

عناية: مكتب الخصوصية في فيليبس (الفريق القانوني)
امستلبلين 2
الرمز البريدي 1096
أمستردام
هولندا
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كيف نستخدم بياناتك الشخصية


إذا كنت تريد معرفة المزيد عن كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية ، فما عليك سوى اختيار أي من الأنشطة التالية وستكتشف ذلك.

زيارة مكاتبنا

في مكاتبنا في فيليبس ، نقابل الزوار مثل المتقدمين للوظائف والموردين والتجار وأصحاب المصلحة وأي أفراد آخرين قد يحتاجون إلى التواصل مع موظفي فيليبس.
 
إذا قمت بزيارة مباني فيليبس، فيرجى أخذ العلم أننا قد نطلب بياناتك الشخصية من أجل تزويدك بشارة مخصصة، والتي ستمكنك من الوصول إلى مكاتبنا. وقد نستخدم أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة (أو أجهزة الفيديو الأخرى) لتسجيل أماكن معينة من المباني الخاصة بنا. عندما نستخدم أجهزة الفيديو هذه ، نضع علامات تحذير للتأكد من أنك تعلم أننا سنقوم بتسجيل الصور أو مقاطع الفيديو.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • الحفاظ على سلامة وأمن موظفي فيليبس وزائريها وضيوفها كما ممتلكات فيليبس وأصولها ؛
  • حماية مصالح فيليبس المشروعة ، مثل التحقيق في عدم الامتثال لسياسات فيليبس وإجراءاتها ، والأنشطة الإجرامية المحتملة (مثل الاشتباه بسرقة الشركة أو الممتلكات الشخصية ) ، وغيرها من الحوادث أو العوارض في مبانينا ؛
  • الشروع في العمليات والإجراءات التأديبية والقضائية ، بما في ذلك حفظ الأدلة والكشف عن التسجيلات لغرض الدعاوى والإجراءات القانونية.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • عند تزويدك بشارة مخصصة ، والتي ستمكنك من الوصول إلى مكاتبنا ، نسأل بشكل عام عن اسمك ومعلومات عن الزيارة ؛
  • عند استخدام أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة ، نقوم بمعالجة تسجيلات الفيديو الخاصة بك (على سبيل المثال ، صورتك كما تم التقاطها في نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ).


الأساس القانوني للمعالجة
إن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة، ولا سيما حاجتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحرية والأمن ، والحق في الملكية ، وحق الدفاع.

من المتحكم في بياناتك
إن المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لفيليبس في البلد الذي قمت فيه بزيارة منشآتنا ، والمحددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا (انظر التذييل) على أنها مشغل هذا الموقع.

الإبلاغ عن مخاوفك كمبلغ عن المخالفات

يهمّنا أن نكون شريكًا مسؤولاً في المجتمع ، والتصرف بنزاهة تجاه موظفينا وعملائنا وشركائنا التجاريين والمساهمين لدينا، فضلاً عن المجتمع ككلّ. وبينما نواصل جهودنا لتحقيق أهداف العمل الخاصة بنا، نسعى دائمًا للقيام بهذا الأمر بطريقة مسؤولة لضمان قيامنا بالأمر الصحيح. مما يعني انه اذا علمت بأي انتهاكات أخلاقية تتعلق بأعمال فيليبس ، فيمكنك الإبلاغ عن مخاوفك من خلال Philips Speak Up ، وهو موقع الكتروني خاص بالابلاغ وخدمة هاتف مجانية. يمكنك القيام بذلك بشكل مجهول (إذا كان مسموحًا بذلك بموجب القانون المحلي). إذا قررت الكشف عن هويتك ، فسيتم تسجيل شكواك وبياناتك الشخصية رسميًا في قاعدة بيانات شكاوى مبادئ العمل العامة في فيليبس  Philips GBP. إنّ أي مخاوف مبلّغ ستؤدي دوماً إلى إجراء متابعة شاملة.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمبادئ العمل العامة الخاصة بنا أو بخلاف ذلك، التي تشكل تهديدًا لنزاهة فيليبس ؛
  • ااتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا للقيام بالاعمال بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا أبلغت عن مشكلة عبر Philips Speak Up ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • إذا كشفت عن هويتك: اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني وأفضل وقت للاتصال بك وعلاقتك مع فيليبس (موظف سابق أو بائع أو عميل أو غيره) ، إذا اخترت تقديم هذه المعلومات.
  • الاسم والبيانات الشخصية الأخرى لأي شخص تذكر اسمه في تقريرك ، إذا كنت على استعداد وقادر على تقديم هذه المعلومات.
  • تفاصيل عن الحادث الذي تبلغ عنه (الوقت والمكان والموقع والظروف ووصف ما حدث والتأثيرات المحتملة على كيان فيليبس وما إذا كانت الإدارة على علم بهذه المشكلة).


الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما حاجتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحرية والأمن ، والحق في الملكية ، والحق في الدفاع ، وحرية إدارة الأعمال التجارية.

مع من نشارك بياناتك الشخصية
يتم تسجيل بياناتك الشخصية في قاعدة بيانات شكاوى مبادئ العمل العامة في فيليبس  Philips GBP ، حيث يتم إرسالها ، على أساس الحاجة إلى المعرفة حصراً ، إلى الأشخاص المعنيين في فيليبس. هذا يعني أنه يمكن مشاركة المعلومات مع المحقق (المحققين) المعين (المعينين) ، والموظف المسؤول عن الامتثال لمبادئ العمل العامة المعين ، وفي بعض الحالات أعضاء فريق المراجعة الداخلية للحسابات وكذلك فريق الشؤون القانونية، أو أعضاء من خارج شركة فيليبس (مدققو الحسابات القانونيون، والمستشارون القانونيون) الذين يطلبون هذه المعلومات لضمان الامتثال لسياسة تقديم تقارير مبادئ العمل العامة والالتزامات القانونية أو التنظيمية ، أو كمساهمة للاجراءات القضائية اللاحقة.

تقديم طلب خصوصية

نحن نعمل بمعايير عالية عندما يتعلق الأمر بمعالجة بياناتك الشخصية. لذلك، كما هو موضح في إشعار الخصوصية هذا ، إذا كنت ترغب في ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك ، اطرح علينا أسئلة حول ممارسات الخصوصية لدينا ، أو أرسل لنا شكوى بشأن الخصوصية أو تواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا، ويمكنك الاتصال بنا (ستجد نموذج الاتصال الخاص بالخصوصية في القسم المعني من إشعار الخصوصية هذا) وسنبذل قصارى جهدنا لمعالجة طلبك. سيتم تسجيل طلب الخصوصية الخاص بك وكذلك بياناتك الشخصية رسميًا في ملف حالة إلكتروني وسيؤدي ذلك إلى بدء عملية داخلية تهدف إلى تلبية استفسارك إلى أقصى حد ممكن.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لغرض الامتثال لقوانين ولوائح حماية البيانات والخصوصية التي نخضع لها.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا قمت بتقديم طلب خصوصية إلينا ، فإننا نطلب منك معلومات معينة لأننا نحتاج إليها من أجل الرد عليك ومعالجة استفسارك كما ينبغي. على وجه الخصوص ، نحتاج إلى المعلومات التالية:

  • عنوان بريدك الإلكتروني؛
  • علاقتك بفيليبس (مستهلك أو طالب وظيفة أو غيره).


بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا أن تكشف لنا عن اسمك الكامل وبلدك ولغتك المفضلة وأي معلومات أخرى تقرر ضمّها في استفسارك.


الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا للامتثال لقوانين ولوائح حماية البيانات والخصوصية التي نخضع لها.

الانضمام إلى اجتماع المساهمين الخاص بنا

تم إدراج أسهم فيليبس في سوق يورونكست أمستردام للاوراق المالية وسوق نيويورك للاوراق المالية. تخضع العلاقة بين فيليبس ومساهميها للقانون الهولندي والنظام الاساسي للشركة. بصفتك مساهم في فيليبس، أنت تتمتع بحقوق معينة ، مثل الحق في التصويت على بعض المسائل الخاصة بالشركة (من بين أمور أخرى: تعيين أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الاشرافية ، والتصويت غير الملزم من حاملي الأسهم بشأن مكافئات المدراء، واعتماد التصاريح المالية وإعلان توزيعات الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والهئية الاشرافية). يتم التصويت في الاجتماعات السنوية غير العادية للمساهمين ، إن وجدت.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
إذا كنت مساهما وقررت ممارسة حقوقك في إطار الاجتماعات العامة للمساهمين، فإننا نعالج بياناتك الشخصية لتمكينك من ممارسة حقوق المساهمين التي تتمتع بها، مثل تسجيل مشاركتك في اجتماع المساهمين ، وإدارة تعليمات التصويت بالوكالة ومتابعة صوتك و/أو أسئلتك أو تصريحاتك خلال اجتماع المساهمين.

يتم تسجيل عدد ضئيل نسبيًا من أسهم فيليبس القائمة باسم المساهمين الأفراد. ووفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به ، تحتفظ فيليبس أيضًا بسجل يتضمن بيانات حاملي الأسهم المسجلة وقد تتواصل مع هؤلاء المساهمين بشأن الاجتماع السنوي للمساهمين وبخصوص توزيعات الأرباح.

عموماً، يتم تسجيل اجتماعات المساهمين بالصوت والصورة لأغراض داخلية ويمكن أن تتبع برابط بث مباشر عبر الانترنت متاح عبر موقعنا الالكتروني.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • الاسم الكامل والمسمى الوظيفي
  • تاريخ الولادة
  • العنوان البريدي
  • عنوان البريد الالكترونى
  • معرف المساهم
  • المعلومات المالية (عدد الأسهم ، توزيعات الأرباح ، إلخ.)
  • بنك أو وسيط
  • رقم الحساب المصرفي ورقم حساب الأوراق المالية
  • اسم الممثل المفوض عنك (إن وجد)
  • تعليمات التصويت بالوكالة أو الأصوات المدلى بها
  • محتوى الأسئلة أو الآراء أو المقترحات التي قد تعبر عنها قبل اجتماعات المساهمين أو أثناءها


الأساس القانوني للمعالجة
إن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا للامتثال للقوانين المعمول بها التي نخضع لها وكذلك مصلحتنا المشروعة لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة، على سبيل المثال عندما نقوم بتسجيل اجتماعات المساهمين بالصوت والصورة.

الاشتراك في تنبيهات علاقات المستثمرين أو البيانات الصحفية

في فيليبس، نسعى إلى تقديم قيم متفوقة وطويلة الاجل لعملائنا ومساهمينا ، مع التصرف بمسؤولية تجاه كوكبنا ومجتمعنا ، بالشراكة مع أصحاب المصلحة لدينا. إذا كنت مهتمًا بتلقي أحدث بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين ، فيمكنك الاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني الخاصة بنا.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية بغرض إرسال لك بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني.
إذا اشتركت بإشعارات علاقات المستثمرين ، فسنخطرك بالبث عبر الإنترنت والاتصالات الخاصة بالمستثمرين. إذا اشتركت بالبيانات الصحفية ، فسنوافيك بآخر تحديثات الأخبار.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
للاشتراك في أحدث بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين، سنطلب اسمك بالكامل وعنوان بريدك الإلكتروني والشركة التي تعمل بها (لإشعارات علاقات المستثمرين فقط وفي حال كنت تمثل مستثمرًا مؤسسيًا أو بنكًا).


الأساس القانوني للمعالجة
إنّ الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية لإرسال آخر بياناتنا الصحفية أو إشعارات علاقات المستثمرين إليك هو موافقتك. على أي حال ، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عبر الضغط على الرابط الموجود في الجزء السفلي من رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الضغط على زر "إلغاء الاشتراك" ذات الصلة على صفحات الويب الخاصة بعلاقات المستثمرين والبيانات الصحفية الخاصة بفيليبس.

التقدم لوظيفة أو التواصل معنا لفرص عمل

تم تصميم عملية التوظيف لدينا لمساعدتنا في العثور على الأشخاص الذين يشاركوننا شغفنا لتحسين حياة الناس من خلال الابتكار الهادف ولمساعدتك في معرفة ما إذا كانت فيليبس المكان المناسب لك. تشمل هذه العملية الأنشطة التالية:
  • التقدم لوظيفة على موقعنا الالكتروني الخاص بالوظائف ؛
  • الاشتراك في النشرات الإخبارية الخاصة بالوظائف لتلقي أحدث الوظائف والأخبار مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك ؛
  • التواصل معنا (على سبيل المثال، مع المسؤولين عن التوظيف لدينا) للحصول على فرص عمل.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • توفير خاصية الموقع الالكتروني الخاص بالوظائف لك، مثل ترتيب الوصول إلى حسابك المسجل وتمكينك من تقديم الطلبات عبر موقع الالكتروني الخاص بالوظائف ؛
  • تقييم مهاراتك ومؤهلاتك ومدى أهليتك للعمل لدى فيليبس مقابل الوظيفة التي تقدمت لها و/أو الفرص الوظيفية الأخرى
  • سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بتفاصيلك في مجموعة المواهب لدينا. إذا وافقت ، فسنتصل بك بشكل استباقي في حالة ظهور أي وظائف شاغرة أخرى مناسبة.
  • اعتمادًا على بلد العمل واستنادًا إلى ما تسمح به القوانين المعمول بها ، التحقق من معلوماتك ، بما في ذلك من خلال الفحوصات المرجعية ، وحيثما أمكن ، الفحوصات الأمنية.
  • التواصل معك حول عملية التوظيف.
  • إرسال الأخبار والتحديثات إليك عبر البريد الإلكتروني حول وظائف Philips وأنشطة التوظيف (إذا قمت بتسجيل الدخول) ؛
  • إعداد عرض ، إذا كان طلبك ناجحًا ؛
  • الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ، فإننا نخضع ونتعاون مع المنظمين وهيئات إنفاذ القانون.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
اعتمادًا على نشاط التوظيف المحدد ، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال (مثل الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وبلد الإقامة وعنوان المنزل ومعلومات الاتصال الأخرى) ؛
  • بيانات حول مهاراتك ومؤهلاتك ، الواردة في السير الذاتية أو خطاب التقديم أو الوثائق الأخرى المقدمة إلينا في طلبك (مثل تاريخ التعليم وخبرة العمل والنصوص) ؛
  • البيانات المطلوبة لإجراء فحوصات الخلفية أو التوظيف ، عندما تسمح بها القوانين المعمول بها (مثل المستندات لإثبات هويتك أو مؤهلاتك) ؛
  • معلومات عن نوع العمل الذي تبحث عنه أو الذي قد تبحث عنه ، حالي and/or الراتب المطلوب وشروط أخرى تتعلق بالتعويضات والمزايا ، والاستعداد للانتقال ، أو تفضيلات العمل الأخرى ؛
  • البيانات المطلوبة لتقديم عرض مشروط للتوظيف (مثل التفاصيل المصرفية لمعالجة مدفوعات الراتب ، وتفاصيل الاتصال في حالات الطوارئ لمعرفة من يجب الاتصال به في حال كان لديك حالة طارئة في العمل) ؛
  • تفاصيل كيف سمعت عن الوظيفة التي تتقدم لها ؛
  • البيانات الناشئة عن التقييمات أو الاستبيانات التي أكملتها (مثل إجابتك على التقييمات المكتوبة) ؛
  • في بعض الحالات ، يمكنك الانضمام إلى مقابلات فيديو اختيارية. في هذه الحالة ، قد نقوم بمعالجة صورتك أو البيانات الأخرى التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا.
  • المعلومات المتعلقة بأي تطبيقات سابقة قد تكون قدمتها إلى Philips.
  • المعلومات التي تتيحها للجمهور والتي نعتقد أنها ذات صلة بطلبك أو تطبيق محتمل في المستقبل (مثل معلوماتك الواردة في ملفك الشخصي على LinkedIn).
  • إذا تمت إحالتك ، فإننا نعالج المعلومات التي يقدمها الشخص الذي أحالك عنك.
  • إذا كانت القوانين المحلية مطلوبة أو مسموحًا بها ، فقد نقوم أيضًا بمعالجة المعلومات ذات الطبيعة الحساسة ، مثل هذه المعلومات حول الإعاقات ، إلى الحد المناسب لأداء عملك.


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ العقد الذي تخضع له ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها.
  • موافقتك ، لإرسالك عبر البريد الإلكتروني الأخبار والتحديثات حول وظائف Philips وأنشطة التوظيف وللحفاظ على التفاصيل الخاصة بك في مجموعة المواهب لدينا والاتصال بك للحصول على فرص وظيفية.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو شركة Philips التابعة للبلد والتي تنوي تعيينك (المحدد في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتك مشغل موقع الويب هذا) بالإضافة إلى Philips BV الدولية

الاتصال بخدمة العملاء لدينا

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ودعم من Philips ، فيمكنك الاتصال بفريق الدعم من خلال موقعنا على الويب (عبر الدردشة أو نموذج الويب) أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي وسيبذلون قصارى جهدهم للإجابة على أسئلتك وتزويدك بالدعم المطلوب.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • للإجابة على أسئلتك وتزويدك بالدعم المطلوب ، بما في ذلك إبقائك على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في قضيتك وأمر العمل (قد يشمل ذلك الجدولة والتسليم remote/field أنشطة الخدمة ، بما في ذلك طلب قطع الغيار ، في حال كنت عميلاً تجاريًا) ؛
  • للتحقق من هويتك (على سبيل المثال ، إذا كان لديك بالفعل حساب MyPhilips) ودعمك وفقًا لذلك ؛
  • للتعامل مع أي قضايا لاحقة قد تنشأ عن استفسارك ، مثل إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن أنفسنا من المطالبات القانونية ؛
  • للتحقق وتحسين مستوى الخدمة التي نقدمها ؛ على سبيل المثال ، إذا اتصلت بنا عبر الهاتف أو الدردشة ، فيمكننا تسجيل المحادثة لتثقيف فريقنا أثناء التدريب الداخلي حتى نتمكن دائمًا من تحسين دعم خدمة العملاء لدينا.
  • لتحسين منتجاتنا وخدماتنا وإصلاحها وتخصيصها ؛
  • [in إذا طلبت مساعدتنا بشأن أحد منتجات Philips التي أنتجها أحد شركاء ترخيص علامتنا التجارية] لتوجيه طلبك إلى شريك ترخيص العلامة التجارية ذي الصلة ، حتى يتمكن من تزويدك بالدعم المطلوب.
  • للامتثال للمعايير واللوائح التنظيمية والجودة.
  • لسؤالك عما إذا كنت ترغب في تلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية من Philips والبقاء على اطلاع دائم بمنتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية وحول أحداثنا (إذا كنت تريد معرفة المزيد ، فراجع قسم "الانضمام إلى مبادراتنا التسويقية").


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا كان لديك سؤال أو تطلب دعمنا ، فنحن بحاجة إلى تزويدنا ببعض المعلومات ، مثل اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو أي معلومات أخرى ضرورية للتعامل مع سؤالك أو استفسارك. إذا كان لديك حساب MyPhilips ، فقد نستخدم المعلومات المرتبطة بحسابك لتزويدك بالدعم المطلوب.


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ العقد الذي تخضع له ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها.

استخدام بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بنا لطلب اصلاح/تبديل

إذا كان منتج Philips الخاص بك معطلاً أو لم يعد يعمل وفقًا للتوقعات ، فيمكنك البحث عن كتيباتنا أو الأسئلة المتداولة حول المنتج أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا لم يؤد ذلك إلى حل مشكلتك ، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بنا لطلب repair/exchange أو القيام بذلك بدعم من وكلاء رعاية المستهلك لدينا. بدلاً من ذلك ، يمكنك تقديم الطلبات المتعلقة بضمان المنتج عبر شبكة الإصلاح التابعة لجهات خارجية من الشركاء (مثل تجار التجزئة أو مراكز الإصلاح) التي تخدم منتجاتنا وتتصل بنظام المطالبات والإصلاح الخاص بنا لتقديم مطالبتك. في هذا السياق ، سنعالج بياناتك الشخصية.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • لتحقيق repair/exchange والخدمة المتعلقة بضمان المنتج ؛
  • للسماح لك بتتبع حالة الإصلاح أو الاستبدال وتزويدك بها ؛
  • لتسليم المنتج لك ؛
  • للتواصل معك في حالة وجود مشاكل في التوصيل أو للحصول على معلومات إضافية ضرورية لتلبية طلب الخدمة الخاص بك.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال (مثل الاسم الأول واللقب والعنوان ورقم الهاتف) ؛
  • معلومات المنتج (مثل رقم الطراز وتاريخ الشراء) ،
  • المعلومات اللازمة لمراجعة طلب الخدمة أو الإصلاح ،
  • المعلومات اللازمة لتأكيد أن منتجك في فترة الضمان (مثل إثبات الشراء).


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي حاجتنا للدخول في عقد معك وتنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.

إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك

إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدماتنا ، مثل تسجيل منتجات Philips أو الحصول على ضمانات ممتدة على منتجات محددة ، يمكنك إنشاء حساب MyPhilips الخاص بك.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • لإنشاء حساب MyPhilips الخاص بك والحفاظ عليه ؛
  • لتمكينك من تسجيل منتجات Philips الخاصة بك ؛
  • لتزويدك بضمان ممتد على المنتجات المختارة.


يمكنك أيضًا استخدام حساب MyPhilips الخاص بك لخدمات أخرى ، مثل:

  • إدارة تفضيلات الاتصال التسويقي: عند إنشاء حساب Philips الخاص بك ، يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في تلقي اتصالات تسويقية من Philips. بهذه الطريقة يمكننا الاتصال بك إذا كان لدينا شيء نعتقد أنه سيروق لك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة من Philips.
  • شراء منتجات وخدمات Philips من متجر Philips على الإنترنت للمستهلكين ، والاطلاع على سجل الطلبات وإدارة اشتراكاتك ؛
  • الانضمام إلى اختبارات منتجاتنا وإخبارنا برأيك في منتجاتنا.
  • المشاركة في عروضنا الترويجية ، مثل عمليات الاسترداد النقدي أو عروض القسيمة الترويجية.


إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية في سياق مثل هذه الخدمات الأخرى ، فما عليك سوى تحديدها في إشعار الخصوصية هذا وستكتشف ذلك.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
إذا قمت بإنشاء حساب MyPhilips ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال (مثل الاسم الأول واللقب وعنوان البريد الإلكتروني). إذا قررت إنشاء حساب MyPhilips باستخدام حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك ، فسيتم ملء نموذج التسجيل مسبقًا بمعلومات الاتصال التي يوفرها موفر الوسائط الاجتماعية الخاص بك.
  • معلومات حول موقعك (مثل بلدك ولغتك المفضلة) ؛
  • معلومات حول ملفات product/service (مثل اسم المنتج الذي تم شراؤه وتاريخ الشراء وإثبات الشراء).


بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار تزويدنا بما يلي:

  • تحية لك ، والتي سيتم استخدامها لتخصيص اتصالاتنا الترويجية أو الخاصة بالمعاملات لك ؛ و
  • تاريخ ميلادك ، والذي سيتم استخدامه لتخصيص اتصالاتنا الترويجية لك (على سبيل المثال ، متى عيد ميلادك).


إذا كنت ترغب في إنشاء حساب MyPhilips بصفتك محترفًا (أي عميل تجاري أو مورد and/or شريك فيليبس التجاري) ، قد نقوم أيضًا بمعالجة البيانات التالية:

  • اسم الشركة
  • عنوان الشركة
  • رقم هاتف الشركة
  • نوع المنظمة
  • وظيفة title/specialty
  • رقم حساب العميل.


يمكنك حذف حساب MyPhilips الخاص بك في أي وقت. للقيام بذلك ، يجب عليك تسجيل الدخول والعثور على زر الحذف في الإعدادات الخاصة بك. سنقوم بعد ذلك بإزالة حساب MyPhilips الخاص بك وأي بيانات مرتبطة به (وهذا يشمل أيضًا البيانات التي تتم معالجتها في سياق خدمات Philips الأخرى المدرجة أعلاه والمرتبطة بحساب MyPhilips الخاص بك) ، ما لم يُطلب منا بموجب القانون الاحتفاظ ببيانات معينة.


الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا لإبرام عقد معك أو تنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.

شراء منتجات فيليبس عبر الإنترنت

يمكنك شراء منتجات Philips وخدماتها عبر الإنترنت من متاجرنا عبر الإنترنت.
كمستهلك ، يمكنك إما استخدام حساب MyPhilips الخاص بك أو تسجيل المغادرة كضيف (ما لم تكن ترغب في شراء الخدمات ، في هذه الحالة ستحتاج إلى حساب MyPhilips).
بصفتك محترفًا (على سبيل المثال ، إذا كنت متخصصًا في الرعاية الصحية أو موزعًا وترغب في شراء منتجاتنا للرعاية الصحية من متجر Philips للرعاية الصحية) ، فستحتاج إلى إنشاء شركة أو حساب متخصص.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • للتعامل مع طلباتك ومعالجة الدفع. في هذا السياق ، قد نعالج بياناتك الشخصية لمنع واكتشاف الاحتيال وإساءة الاستخدام من أجل حماية أمن عملائنا و Philips وغيرهم. قد نستخدم أيضًا طرق تسجيل النقاط لتقييم وإدارة مخاطر الائتمان ؛
  • لتسليم المنتجات والخدمات المشتراة إلى عنوان التسليم الذي تقدمه لنا. للقيام بذلك ، نحن نعمل مع شركاء التوزيع لدينا الذين يساعدوننا في إعداد الحزمة الخاصة بك ومعالجتها بشكل صحيح ، ومع شركائنا اللوجستيين الذين يقومون بتسليم الحزمة الخاصة بك إلى العنوان المختار.
  • لإطلاعك عبر البريد الإلكتروني على حالة طلبك ؛
  • للاتصال بك عبر البريد الإلكتروني للحصول على الدعم الفني والمعاملات ؛
  • لتمكينك من الرجوع إلى سجل الطلبات ، وحفظ العناصر المفضلة أو إنشاء قوائم الرغبات ، وإدارة اشتراكاتك ، إن وجدت ؛
  • للامتثال للقوانين واللوائح التي نخضع لها (على سبيل المثال ، للأغراض الضريبية ، نحن ملزمون بتخزين تفاصيل كل عملية شراء).


ضع في اعتبارك أن بعض منتجات وخدمات Philips المتوفرة في متجر Philips على الإنترنت للمستهلكين يتم بيعها لك من قبل أحد شركائنا ، كما هو موضح في شروط وأحكام البيع التي ستظهر لك قبل إنهاء طلبك. هذا يعني أنك إذا قدمت طلبًا مع أحد شركائنا ، فسنشارك بياناتك الشخصية (مثل اسمك وعنوانك) مع هذا الشريك حتى يتمكن من تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها وبالتالي تلبية طلبك وإرساله إليك الفاتورة. قد يستخدم الشريك أيضًا بياناتك الشخصية لإطلاعك على حالة طلبك وتزويدك بدعم العملاء المطلوب. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية قيام شريكنا بمعالجة بياناتك الشخصية ، فإننا ندعوك لقراءة إشعار الخصوصية الخاص به ، والذي سنوفره لك في متجرنا عبر الإنترنت.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • بيانات حسابك (في حالة شرائك منتجًا باستخدام حساب Philips الخاص بك) ؛
  • الاسم والبريد الإلكتروني (في حالة شراء منتج كضيف) ؛
  • عنوان الشحن والفاتورة ؛
  • Invoice/receipt المعلومات ، والتي تشمل المنتج والخدمة المشتراة ؛
  • معلومات الدفع (مثل رقم بطاقتك الائتمانية). يرجى ملاحظة أننا لا نقوم بتخزين معلومات الدفع الخاصة بك. عند إرسال دفعة ، سيتم إرسال معلومات الدفع الخاصة بك مباشرةً إلى مزود الدفع الموثوق به لدينا ، والذي سيتصل بالمصرف الذي تتعامل معه للتحقق من صحة المعاملة.
  • أنت position/title في شركتك ، اسم شركتك ونوعها ، تفضيلات الشراء الخاصة بك ، شركتك shipping/billing العنوان ، إذا قمت بشراء منتجاتنا أو خدماتنا بصفتك متخصصًا في الرعاية الصحية.


في بعض الحالات ، قد تختار أيضًا تزويدنا برقم هاتفك (اختياري) إذا كنت تريد من مزود الشحن الموثوق بنا الاتصال بك عبر الهاتف في حالة حدوث مشكلات في التسليم أو إذا كنت تريد من فريق الدعم لدينا الاتصال بك عبر الهاتف في حالة حدوث ذلك. مشاكل مع طلبك.


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ شروط وأحكام البيع الخاصة بنا معك ، ولا سيما التزامنا التعاقدي بإدارة طلبك ؛
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية. هذا ينطبق عندما نجري عمليات فحص الاحتيال ؛
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها. ينطبق هذا ، على سبيل المثال ، عندما نعالج تفاصيل عملية الشراء لأغراض ضريبية.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط وأحكام البيع الخاصة بنا ، والمتاحة لك في موقعنا على الويب.
في حالة قيامك بتقديم طلب في متجر Philips الخاص بنا للمستهلكين مع أحد شركائنا ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية هو: (1) Philips International BV لجمع طلبك ومعالجة الدفع ؛ و (2) الشريك ذي الصلة المحدد في شروط وأحكام البيع الخاصة به أو في إشعار الخصوصية الخاص به ، من أجل تلبية طلبك وإرسال الفاتورة إليك وتقديم دعم العملاء المطلوب.

التكلم على وسائل التواصل الاجتماعي عن فيليبس

إذا كنت تتواصل بنشاط بشأننا أو عن علاماتنا التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر الخارجية العامة (على سبيل المثال ، إذا قمت بمشاركة تعليق حول أحد منتجات Philips أو إذا قمت بوضع علامة على Philips في مشاركتك) ، فقد نعالج بياناتك الشخصية التي تنشرها علنًا متوفرة. على سبيل المثال ، قد نقوم بتحليل ومراقبة الآراء أو البيانات المتاحة للجمهور التي تدلي بها حول Philips.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج تعليقاتك أو منشوراتك (التي قد تتضمن بياناتك الشخصية) للأغراض التالية:
  • للرد على تعليقاتك وأسئلتك أو تقديم الدعم المطلوب لك. إذا كان سؤالك أو تعليقك يتعلق بمنتج Philips الذي أنتجه أحد شركاء ترخيص علامتنا التجارية ، فقد نوفر بياناتك الشخصية لشريك ترخيص العلامة التجارية ذي الصلة ، حتى يتمكن من الرد على سؤالك أو منحك الدعم المطلوب.
  • لاكتساب فهم عام لما يقوله الناس عنا وعن علاماتنا التجارية ، وبالتالي تحسين منتجاتنا وخدماتنا وفقًا لذلك.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
للأغراض الموضحة أعلاه ، يجوز لنا معالجة أي معلومات عنك واردة في أي تعليقات أو محتوى آخر حول Philips تتيحه للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الخارجية العامة الأخرى. قد يشمل ذلك معلومات مثل اسمك (أو كنيتك) ، وصورة الملف الشخصي ، والبلد.

الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية حقنا الأساسي لإجراء الأعمال التجارية.

إبداء تقييماتك وتعليقاتك لمنتجات فيليبس

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك اختيار تقييم ومراجعة منتجاتنا من Philips عبر الإنترنت. يساعدنا ذلك في إنشاء منتدى مفتوح حيث يمكن لعملائنا العثور على تعليقات صادقة وذات مغزى وتبادلها حول منتجاتنا.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • للتحقق من أن مراجعتك تتماشى مع شروطنا وأنها لا تحتوي على ادعاءات مضللة أو غير دقيقة فيما يتعلق بأداء المنتج (على سبيل المثال الترويج خارج التسمية أو لا يتماشى مع تعليمات الاستخدام الخاصة بنا) ؛
  • لنشر تقييمك ومراجعاتك عبر الإنترنت وإتاحة الفرصة لأي شخص للتعلم من تجربتك مع منتجاتنا ؛
  • لاكتساب فهم عام لما يقوله الناس عنا وعن علاماتنا التجارية ، وبالتالي تحسين منتجاتنا وخدماتنا وفقًا لذلك ؛
  • للاتصال بك وتقديم مساعدتنا في حالة ما إذا كانت مراجعتك تشير إلى أنك غير راضٍ عن منتجنا أو خدمتنا. في حالة ارتباط هذه المراجعة بمنتج Philips الذي تم إنتاجه بواسطة أحد شركاء ترخيص علامتنا التجارية ، فقد نوفر بياناتك الشخصية لشريك ترخيص العلامة التجارية ذي الصلة ، حتى يتمكن من الاتصال بك وتقديم المساعدة.
  • للاتصال بك في حالة وجود مشاكل تتعلق بالصحة والسلامة أو المسؤولية.
     

ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية: البريد الإلكتروني ، والموقع ، والعمر ، والجنس ، وعدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك ، وفترة استخدام منتج Philips الخاص بنا.
 

ضع في اعتبارك أنه عندما تقدم تقييمك وتكتب مراجعة ، فلن نجعل بريدك الإلكتروني مرئيًا للزوار الآخرين. سنجعل المعلومات الأخرى التي تقدمها لنا مرئية ، حيث يساعدنا ذلك في إنشاء منتدى مفتوح حيث يمكن لعملائنا العثور على معلومات صادقة وذات مغزى حول منتجاتنا وتبادلها.
 

بالإضافة إلى ذلك ، لاحترام خصوصيتك ، نشجعك على تقديم اسم مستعار وليس اسمك الحقيقي عند ترك تعليقك.

الأساس القانوني للمعالجة
 الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بنا ؛
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية. ينطبق هذا عندما نعالج بياناتك الشخصية لتحسين منتجاتنا وخدماتنا وعندما نتصل بك (أو نقدم بياناتك الشخصية لشريك ترخيص علامتنا التجارية حتى يتمكنوا من الاتصال بك) لتقديم المساعدة.
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها. ينطبق هذا ، على سبيل المثال ، عندما نتصل بك بخصوص قضايا الصحة والسلامة.

اختبار منتجاتنا الاستهلاكية

إذا كنت تريد أن تصبح أحد مختبري منتجات Philips وأخبرنا برأيك حول منتجاتنا الاستهلاكية ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء حساب Philips (ما لم يكن لديك حساب بالفعل) ، واختيار اختبار تهتم به وتطبيقه.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • لتقييم ما إذا كان من الممكن اختيارك للمشاركة في الاختبار ، بناءً على إجاباتك على أسئلتنا أثناء إجراء الاختيار وبناءً على شروطنا.
  • (إذا تم اختيارك) لإدارة مشاركتك في الاختبار بشكل صحيح وفقًا لشروطنا. يتضمن ذلك أنشطة مثل إبلاغك بالبريد الإلكتروني إذا تم اختيارك للمشاركة في الاختبار ، وإرسال منتجنا إليك على العنوان المحدد في عملية التسجيل ، وتلقي وتحليل التعليقات التي تشاركها معنا حول المنتج ، والتحقق من ذلك قيامك بنشر مراجعة عبر الإنترنت لمنتجنا ، وطلب إعادة المنتج الذي تلقيته (على سبيل المثال ، في حالة عدم كتابة المراجعة خلال الإطار الزمني المحدد).
  • لتحسين منتجنا وتطوير منتجات وخدمات جديدة.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
عندما تقوم بالتسجيل لتصبح أحد مختبري منتجات Philips ، فإننا نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الحساب ، مثل الاسم الأول واللقب والبريد الإلكتروني ؛
  • معلومات عنك تزودنا بها من خلال الرد على أسئلتنا أثناء إجراء الاختيار.
  • ملاحظات حول المنتج الذي تشاركه معنا ؛
  • Shipment/fulfilment معلومات ، مثل عنوان منزلك ورقم هاتفك ؛
  • نظرة عامة على الاختبارات التي شاركت فيها.


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ شروط الاستخدام الخاصة بنا لبرنامج اختبار منتجات Philips ؛
  • مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الملكية ، وحرية إدارة الأعمال التجارية. ينطبق هذا عندما نعالج بياناتك الشخصية لتحسين منتجاتنا وخدماتنا.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا لبرنامج اختبار منتج Philips ، المتاح لك في موقعنا على الويب.

الانضمام إلى استقصاءات الرضا الخاصة بنا

نحن نعمل بجد لتحسين خدماتنا دائمًا ومواءمتها بشكل أفضل مع ما يريده عملاؤنا وشركاؤنا. لهذا السبب ، إذا كانت لديك علاقة معنا (على سبيل المثال بصفتك عميلًا تجاريًا) أو إذا اشتريت منتجات Philips أو تلقيت خدمات من Philips أو شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips ، فقد ندعوك للانضمام إلى استطلاع NPS الخاص بنا. إذا قررت المشاركة في الاستبيان وملئه ، فسيتم استخدام ملاحظاتك لفهم مدى رضاك عن تجربة الخدمة الأخيرة التي تلقيتها من شريك ترخيص العلامة التجارية Philips أو Philips أو ، بشكل عام ، عن علاقتك مع Philips. من خلال ملاحظاتك ، سنجمع الإحصائيات التي ستساعدنا على تحسين خدماتنا.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • لنرسل لك استبيان رضا العملاء ؛
  • [if أنك تشتري منتجًا عبر الإنترنت أو تتلقى خدمات من Philips] لفهم وقياس مدى رضاك عن تجربة الخدمة الأخيرة التي تلقيتها من Philips ؛
  • [if تشتري منتجًا عبر الإنترنت أو تتلقى خدمات من شريك ترخيص علامة Philips التجارية] لفهم وقياس مدى رضاك عن تجربة الخدمة الأخيرة التي تلقيتها من شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips ؛
  • لتحسين مستوى رضاك عن Philips ، بناءً على ملاحظاتك ؛
  • [if أنت عميل تجاري] لفهم وقياس مدى رضاك عن علاقتك مع Philips ؛
  • للاتصال بك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لفهم كيف يمكننا تحسين علاقتنا معك.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال ، مثل اسمك والبريد الإلكتروني ؛
  • [if أنت عميل تجاري] المعلومات المهنية ، مثل المسمى الوظيفي واسم شركتك ورقم الهاتف ؛
  • تعليقاتك.

الأساس القانوني للمعالجة
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به ، فإن الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورة حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الملكية وحرية التصرف. عمل. 

من المتحكم في بياناتك
إذا اشتريت منتجًا عبر الإنترنت أو تلقيت خدمات من شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية هو: (1) شريك ترخيص العلامة التجارية لشركة Philips المحدد في إشعار الخصوصية الخاص به (يتم توفيره لك عندما تكون بياناتك الشخصية متاحة تم جمعها في البداية) ، لجمع بياناتك الشخصية ، وقياس مدى رضائك عن تجربة الخدمة الأخيرة الخاصة بك ولتحسين مستوى رضاك ؛ و (ط) Philips International BV لإرسال الاستبيان إليك.

إذا اشتريت منتجًا عبر الإنترنت أو تلقيت خدمات من Philips أو إذا كنت عميلًا تجاريًا لشركة Philips ، فإن المتحكم في بياناتك الشخصية للأغراض المحددة في هذا القسم هو Philips International BV وكذلك الشركة التابعة لشركة Philips التي لديك علاقة تجارية.

حضور مناسبات فيليبس

ننظم بانتظام الأحداث المادية والرقمية ، مثل الندوات أو ورش العمل أو المعارض أو الاجتماعات أو الندوات عبر الإنترنت أو أحداث البث المباشر. إذا كنت ترغب في حضور إحدى فعالياتنا ، فسنطلب منك تزويدنا ببياناتك الشخصية (مثل معلومات الاتصال الخاصة بك).
ضع في اعتبارك أننا لا ننشر قوائم الحاضرين لأحداثنا ، ولكن في حالات نادرة ، قد تكون معلومات الاتصال الخاصة بك مرئية للحاضرين الآخرين.
في بعض الأحيان ، يتم تسجيل أحداثنا. إذا كنا نسجل وكنت مقدمًا ، فسيتم التقاط صورتك وصوتك في التسجيل. إذا كنت أحد الحضور ، في بعض الحالات ، قد تقرر مشاركة صورتك والصوت أثناء الجلسة ، على سبيل المثال ، إذا اخترت التفاعل في Q & جلسة. بالنسبة لبعض الأحداث ، قد ننشر التسجيل على موقعنا الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:
  • لتنظيم الحدث وتسهيله وتقديم خدمة مقبولة لك. قد يشمل ذلك أنشطة مثل الاتصال بك بشأن الخدمات اللوجستية للحدث ، والتعامل مع أي متطلبات غذائية أو توفير وصول قد تحتاجه (إذا فعلنا ذلك ، فإننا لا نشارك هذه المعلومات بأي طريقة يمكن التعرف عليها مع المكان ، ونحذفها بعد الحدث) ، يتيح لك الوصول إلى محتوى الحدث (على سبيل المثال ، رابط التسجيل بمجرد انتهاء الحدث) ؛
  • للاتصال بك بعد الحدث للحصول على فرص تجارية حول منتجات Philips أو خدماتها.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال ، مثل اسمك والبريد الإلكتروني والبلد ؛
  • المعلومات المهنية ، مثل اسم شركتك والمسمى الوظيفي والتخصص والوظيفة.
  • Product/service فائدة

الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.

ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به ، عندما نجمع أي معلومات حول متطلبات النظام الغذائي أو متطلبات الوصول الأخرى ، فإننا نقوم بذلك بموافقتك حيث يتم تصنيف هذا النوع من المعلومات كفئة خاصة من البيانات الشخصية.

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في الدولة التي تنضم فيها إلى الحدث أو التي تم تنظيم الحدث منها ، والتي تم تحديدها في شروط الاستخدام الخاصة بنا (انظر التذييل) باعتبارها المشغل لهذا الموقع.

الانضمام إلى مبادراتنا التسويقية

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك الانضمام إلى مبادراتنا التسويقية والبقاء على اطلاع دائم بمنتجات Philips وخدماتها وعروضها الترويجية. أدناه ، سنقدم لك نظرة عامة على مبادراتنا التسويقية وسنشرح ، لكل منها ، كيف نعالج بياناتك الشخصية.
رسائل البريد الإلكتروني الترويجية
 لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها
يمكنك اختيار تلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية من Philips والاطلاع على آخر المستجدات حول منتجات وخدمات شركاء ترخيص العلامة التجارية Philips و Philips وحول أحداثنا. هذا يعني أنه إذا أعطيتنا موافقتك ، فسنزودك برسائل بريد إلكتروني ترويجية - أو إذا كنت عميلاً تجاريًا ، فسوف نتواصل معك بشأن الفرص التجارية - ذات الصلة والمثيرة للاهتمام بالنسبة لك. دعنا نقدم لك بعض الأمثلة الملموسة.
  • إذا كنت قد قبلت فئة ملفات تعريف الارتباط الإعلانية المستهدفة عند تصفح موقعنا ، فإننا نتتبع تفاعلك مع مواقعنا الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لمعرفة ما يهمك. إذا أعطيتنا أيضًا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية ، فسنستخدم البيانات المتعلقة بتفاعلك مع مواقعنا الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بنا لإرسال رسائل ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا قمت بزيارة منتج معين في موقعنا ، فقد نرسل لك رسائل بريد إلكتروني ترويجية حول هذا المنتج أو المنتجات المماثلة.
  • إذا أعطيتنا موافقتك على تلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية ، فسنرسل لك رسائل البريد الإلكتروني الترويجية هذه. نتتبع ما إذا كنت تفتح أو تقرأ أو تنقر على محتوى البريد الإلكتروني الترويجي الذي تلقيته منا. على سبيل المثال ، إذا قمت بالنقر فوق منتج معين (ضمن البريد الإلكتروني الترويجي الذي تلقيته) ، فقد نرسل لك رسائل بريد إلكتروني ترويجية حول هذا المنتج أو المنتجات المماثلة.
  • إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية أثناء إنشاء حساب MyPhilips أو شراء منتج أو خدمة في متجرنا عبر الإنترنت باستخدام حساب MyPhilips ، فسنستخدم بعض البيانات التي تقدمها لنا (مثل المعلومات المتصلة بحسابك) أو لطلبك أو المعلومات التي تقدمها لنا ، على سبيل المثال تاريخ ميلادك) من أجل إرسال مراسلات ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا كنت قد اشتريت ماكينة حلاقة في متجرنا عبر الإنترنت باستخدام حساب MyPhilips الخاص بك ، فقد نستخدم بيانات الشراء عبر الإنترنت لإعلامك بأن لدينا خصومات على ملحقات ماكينة الحلاقة أو المنتجات المماثلة.
  • إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية عبر نماذجنا المخصصة المنشورة في مواقعنا الإلكترونية أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ، فسنستخدم تلك البيانات التي تقدمها لنا عبر هذه النماذج (مثل اسمك وبريدك الإلكتروني - ووظيفتك title/company, التخصص أو مجال الرعاية في حالة اشتراكك عبر نماذج العملاء الموجهة إلى المحترفين أو ممثلي العملاء) بالإضافة إلى معلومات حول بلدك لإرسال رسائل ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا لاحظنا أنك تشاهد ماكينات الحلاقة الخاصة بنا بانتظام من بلد معين ، فقد نرسل إليك رسائل ترويجية حول ماكينات الحلاقة أو المنتجات المماثلة بلغة ذلك البلد.
  • إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية أثناء تفاعلك مع فريق الدعم لدينا ، فسنستخدم بعض البيانات التي تقدمها لنا (مثل بريدك الإلكتروني ونوع product/service التي طلبت المساعدة بشأنها) لإرسال مراسلات ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا طلبت المساعدة بشأن ماكينة حلاقة ، فقد نرسل إليك رسائل ترويجية حول ماكينات الحلاقة أو المنتجات المماثلة.


ضع في اعتبارك أننا قد نجمع البيانات التي نجمعها عنك من مصادر Philips المذكورة أعلاه ونضعها في جزء واحد أو أكثر (مجموعات لها خصائص مشتركة معينة) من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الترويجية لدينا بما يتناسب مع اهتماماتك.

الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • موافقتك؛ كقاعدة عامة ، لن نرسل لك رسائل ترويجية إلا بعد موافقتك المسبقة ؛ بالطبع ، يمكنك سحب موافقتك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية المخصصة لدينا في أي وقت. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق زر إلغاء الاشتراك أسفل رسالة البريد الإلكتروني الترويجية التي تلقيتها من Philips وسيتم إلغاء اشتراكك تلقائيًا.
  • مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الأعمال التجارية.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية

المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV

إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي
 نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإبقائك على اطلاع دائم بمنتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية ولإقامة علاقة تجارية معك.

لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها
كما ذكرنا أعلاه ، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - من خلال الاتصالات الترويجية أو الإعلانات حول منتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية وحول أحداثنا.على سبيل المثال ، إذا قبلت ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات المستهدفة في موقعنا على الويب ، فقد نتتبع استخدامك لمواقعنا الإلكترونية (مثل الإجراءات التي اتخذتها على موقعنا الإلكتروني) ونعرض لك إعلان Philips ذي الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.
إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية (على سبيل المثال عبر نماذجنا المخصصة المنشورة في مواقعنا الإلكترونية) ، فقد نقدم بياناتك الشخصية (مثل بريدك الإلكتروني) إلى موفري وسائل التواصل الاجتماعي حتى نعرض لك إعلانات Philips ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه.
إذا كنت ممثلًا لعميل أو شريك تجاري حالي أو محتمل لشركة Philips (أو محتمل) ، فقد نستخدم بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn) - للفرص التجارية.

الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • موافقتك؛ ينطبق هذا قبل أن نجمع سلوكك على الموقع ونضع ملفات تعريف الارتباط ذات الصلة والتقنيات المماثلة في جهازك ؛ وعندما نستخدم موافقتك لتلقي اتصالات تسويقية من أجل استهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شركائنا ؛
  • مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الأعمال التجارية. ينطبق هذا عندما نعالج بياناتك الشخصية لبناء ملف تعريف العميل (المحتمل) الخاص بك والتفاعل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفرص التجارية.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV

الانضمام إلى عروضنا الترويجية

ننشر عروض ترويجية مختلفة على منتجاتنا وخدماتنا التي يمكنك الاستفادة منها ، مثل عروض استرداد النقود ، أو الضمان الممتد ، أو عروض القسيمة ، أو برامج الإحالة إلى صديق ، أو اليانصيب ، أو المسابقات ، أو العروض الترويجية الموسمية أو غيرها ، وقد نرسل لك أيضًا هدية عند شراء منتج. لتقديم هذه العروض الترويجية ، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية.
قد تخضع هذه العروض الترويجية لإشعارات الخصوصية التكميلية.
هناك طرق مختلفة للمشاركة. على سبيل المثال ، عن طريق ملء نموذج مخصص في موقعنا على الويب ، عن طريق إنشاء حساب MyPhilips ، عن طريق التسجيل لتلقي اتصالاتنا الترويجية عبر النماذج المخصصة المتوفرة في موقعنا على الويب أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ، أو عن طريق تصنيف ومراجعة منتجاتنا في موقعنا موقع الكتروني.
 
لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها
بشكل عام ، نقوم بجمع المعلومات المطلوبة للسماح لك بالمشاركة في العرض الترويجي ، وتحديد هويتك ، وتقييم ما إذا كنت تستوفي شروط العرض الترويجي وتقديمه وفقًا للشروط التعاقدية الخاصة بالعرض الترويجي:
  • معلومات الحساب ، مثل الاسم الأول واللقب والبريد الإلكتروني ؛ هذا يعني أنه سيتم ربط مشاركتك بحساب MyPhilips الخاص بك.
  • المعلومات التي تزودنا بها (مثل اسمك والبريد الإلكتروني) ، في حالة مشاركتك عن طريق التسجيل لتلقي اتصالاتنا الترويجية.
  • إثبات شراء المنتج والبيانات الأخرى التي تتيح لنا التحقق من استيفائك لشروط العرض واختيار الفائز في المسابقة (بناءً على القواعد التي تقبلها عندما تقرر المشاركة).
  • معلومات البريد الإلكتروني والعنوان (إذا تم اختيارك كفائز) لإبلاغك بأنه قد تم اختيارك كفائز ، ولإرسال جائزتنا على العنوان المحدد في عملية التسجيل وللتحقق مما إذا كنت تمتثل لشروط المسابقة وتتصرف وفقا لذلك.
  • رقم الحساب المصرفي الخاص بعروض الاسترداد النقدي حيث سنقوم بإيداع المبلغ الذي تم مكافأته في العرض الترويجي.
  • المواد أو المحتوى الذي تم إنشاؤه وتقديمه بواسطتك والذي يسمح لك بالمشاركة في اليانصيب أو المسابقة أو اللعبة أو أي منافسة أخرى.


الأساس القانوني للمعالجة
الأساس القانوني الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هو حاجتنا لإبرام عقد معك أو تنفيذه ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك ، وعلى وجه التحديد لتنفيذ شروط استخدام الترويج ذي الصلة.

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips المحددة في شروط استخدام الترويج ذي الصلة ، والمتاح لك في موقعنا على الويب.

الامتثال لالتزاماتنا التنظيمية

بصفتنا شركة مصنعة للأجهزة الطبية ، فإننا نخضع للالتزامات التنظيمية المتعلقة بطرحها في السوق ، أو إتاحتها في السوق ، أو طرحها في الخدمة للأجهزة الطبية للاستخدام البشري وملحقات هذه الأجهزة. لذلك ، نقوم بمعالجة البيانات الشخصية باستمرار من أجل ضمان الامتثال لالتزاماتنا التنظيمية كشركة مصنعة للأجهزة الطبية.
لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:
  • إبلاغ السلطات الصحية بأي حادث خطير بعد إثبات العلاقة السببية بين ذلك الحادث والجهاز ، أو أن هذه العلاقة السببية ممكنة بشكل معقول ؛
  • للتحليل والإبلاغ عن الزيادة ذات الدلالة الإحصائية (سواء تواتر أو شدة) الحوادث غير الخطيرة أو الآثار الجانبية التي قد تؤثر على تحليل مخاطر الجهاز ؛
  • للتحليل والتحقيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية الميدانية حسب الاقتضاء فيما يتعلق بالحوادث الخطيرة.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • ملفات الدخول
  • معلومات الاتصال المتعلقة بالابلاغ عن الحوادث
  • معلومات حول patients/other الأفراد الواردة في incident/complaint/feedback.
  • ملفات السجل أو الصور الطبية ، والتي قد تحتوي على تفاصيل المريض مثل العمر والجنس والوزن.


ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.
 

الأساس القانوني للمعالجة
نعالج بياناتك الشخصية من أجل الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي تخضع له Philips عندما نبلغ (أ) الأحداث السلبية للسلطات المختصة ، و (ب) اتجاهات الزيادة المهمة إحصائيًا (في frequency/severity) الحوادث غير الخطيرة ، وعندما نتعامل مع الشكاوى ؛

نعالج بياناتك الشخصية لأداء نشاط يتم تنفيذه للصالح العام عندما نحقق في الحوادث لتحديد السبب الجذري والإجراءات التصحيحية الوقائية والتصحيحية اللازمة للسلامة الميدانية ؛ الكشف عن اتجاهات الزيادة ذات الدلالة الإحصائية (في frequency/severity) من الحوادث غير الخطيرة.

إلى متى نحتفظ ببياناتك الشخصية
يتعين على Philips كشركة مصنعة الاحتفاظ بالوثائق التقنية الخاصة بأجهزتها ، محدثة ومتاحة للسلطات المختصة لمدة لا تقل عن 10 (الأجهزة القابلة للزرع 15) عامًا بعد وضع آخر جهاز مشمول في نفس إعلان المطابقة في السوق (أي بيعت).

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips وهي الشركة المصنعة للجهاز الطبي كما هو موضح في الملصق التنظيمي للجهاز ذي الصلة.

إجراء الفحوصات السريرية

نقوم بإجراء التحقيقات السريرية لتقييم سلامة أو أداء أجهزتنا الطبية. في هذا السياق ، نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:

  • لإجراء تقييم سريري يهدف إلى التأكد من سلامة وأداء أجهزتنا الطبية قبل طرحها في السوق ؛
  • لإجراء التحقيقات السريرية التي تهدف إلى: (1) إثبات ملاءمة تصميم وتصنيع وتعبئة أجهزتنا الطبية للغرض المقصود منها في ظل ظروف الاستخدام العادية ، و (2) لإنشاء والتحقق من الفوائد السريرية للجهاز الطبي للمرضى ولإثبات السلامة السريرية للجهاز والتحقق منها ؛ و (3) لتحديد الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وتقييم ما إذا كانت هذه المخاطر هي مخاطر مقبولة عند مقارنتها بالفوائد الصحية للجهاز الطبي.
  • لإجراء وتحديث التقييم السريري للجهاز الطبي وإجراء مراقبة ما بعد السوق.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات (بأثر رجعي):

  • معلومات عامة عن المرضى (مثل العمر والفئة والجنس) ؛
  • البيانات المتعلقة بالصحة ، حسب نوع الجهاز الطبي موضوع الفحص السريري.


ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.


الأساس القانوني للمعالجة
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به:

  • عندما نجري تحقيقات سريرية بهدف الامتثال لالتزامات الشركة المصنعة للأجهزة الطبية (على سبيل المثال ، عند تقييم سلامة وأداء وجودة أجهزتنا الطبية) فإننا نفعل ذلك من أجل تنفيذ نشاط للمصلحة العامة.
  • عندما نجري تحقيقات سريرية بهدف تقديم منتجات أفضل تعمل على تحسين الرعاية الصحية ، فإننا نقوم بذلك من أجل تنفيذ نشاط في المصلحة العامة.
  • عندما نبلغ عن أحداث سلبية خطيرة أثناء التحقيق السريري ، فإننا نقوم بذلك من أجل الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي تخضع له Philips.


من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips التي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي أو الراعي للفحص السريري ، المشار إليه في وثائق الدراسة أو في الوثائق الأخرى ذات الصلة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية.

في بعض الحالات ، يتم إجراء الفحوصات السريرية بشكل مشترك من قبل الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي (المشار إليه في وثائق الدراسة أو في وثائق أخرى ذات صلة مقدمة من مزود الرعاية الصحية) جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لشركة Philips الموجودة في هولندا ( Philips Electronics Netherlands BV أو Philips International BV) وفرنسا (Philips France Commercial SAS) وألمانيا (Philips GmbH).

إجراء الدراسات السريرية

نقوم بإجراء دراسات سريرية لتحقيق أغراض مختلفة مثل الامتثال لالتزامات الشركة المصنعة للأجهزة الطبية لدينا أو لتطوير وتحسين (السلامة أو) أداء الجهاز الطبي ، وتعزيز الرعاية الصحية. في هذا السياق ، نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية:

  • لإجراء دراسات إكلينيكية حول الجهاز الطبي بناءً على الالتزامات القانونية التي تخضع لها Philips ؛
  • لإجراء وتحديث التقييم السريري للجهاز الطبي وإجراء مراقبة ما بعد السوق.
  • لتقييم وتقييم واختبار وتطوير وتحسين (السلامة أو) أداء أجهزتنا الطبية بهدف تحسين المنتجات لتحسين الرعاية الصحية.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
نعالج الفئات التالية من البيانات (بأثر رجعي):

  • معلومات عامة عن المرضى (مثل العمر والفئة والجنس) ؛
  • البيانات المتعلقة بالصحة ، حسب نوع الجهاز الطبي موضوع الفحص السريري.


ضع في اعتبارك أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن تحديدها مباشرة عن المرضى حيث يتم الحفاظ على سريتها من قبل مقدم الرعاية الصحية ذي الصلة وليست مطلوبة لعمليات المعالجة التي نقوم بها.


الأساس القانوني للمعالجة
ما لم يكن مطلوبًا بشكل مختلف بموجب القانون المعمول به:

  • عندما نجري دراسات إكلينيكية بهدف الامتثال لالتزامات الشركة المصنعة للأجهزة الطبية (على سبيل المثال ، عند تقييم سلامة وأداء وجودة أجهزتنا الطبية) فإننا نفعل ذلك من أجل تنفيذ نشاط للمصلحة العامة.
  • عندما نبلغ عن أحداث سلبية خطيرة تحدث أثناء دراسة سريرية ، فإننا نفعل ذلك للامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي تخضع له Philips.
  • عندما نجري دراسات إكلينيكية بهدف تقييم وتقييم واختبار وتطوير وتحسين (أمان أو) أداء الأجهزة الطبية بهدف تحسين المنتجات لتحسين الرعاية الصحية ، فإننا نقوم بذلك بناءً على إعفاء البحث العلمي أو ، عند الاقتضاء ، على أساس بناء على الموافقة.
     

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية
المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي أو الراعي للدراسة السريرية ، المشار إليها في وثائق الدراسة أو في الوثائق الأخرى ذات الصلة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية.

في بعض الحالات ، يتم إجراء الفحوصات السريرية بشكل مشترك من قبل الشركة التابعة لشركة Philips والتي هي الشركة المصنعة للجهاز الطبي (المشار إليه في وثائق الدراسة أو في وثائق أخرى ذات صلة مقدمة من مزود الرعاية الصحية) جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لشركة Philips الموجودة في هولندا ( Philips Electronics Netherlands BV أو Philips International BV) وفرنسا (Philips France Commercial SAS) وألمانيا (Philips GmbH).

إدارة علاقتك التجارية معنا

إذا كانت لديك علاقة تجارية مع Philips - كمورد (محتمل) أو عميل تجاري أو شريك - فنحن نريد التأكد من أن علاقتنا معك مبنية على الشفافية والمساءلة الواضحة والثقة. لإدارة هذه العلاقة معك ولضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ، قد نقوم بمعالجة البيانات الشخصية.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نعالج بياناتك الشخصية للأغراض التالية:

  • للتواصل معك ، على سبيل المثال عن طريق الرد على طلباتك أو إرسال اتصالات المعاملات ؛
  • لبدء وتخطيط والحفاظ على علاقتنا (التعاقدية) مع العميل أو المورد أو الشريك التجاري الذي تمثله ، على سبيل المثال عن طريق التعاقد ومعالجة المدفوعات ، accounting/billing/invoicing, إدارة الاعتمادات وإدارة الشحن والتسليم ومعالجة الإصلاحات ؛
  • [if أنت عميل تجاري] لتزويدك بالمنتج والخدمات المطلوبة ، مثل تقديم الدعم الفني ؛
  • [if أنت عميل تجاري] لمنحك حق الوصول إلى بوابة خدمة العملاء الخاصة بنا.
  • لتزويدك أنت أو ممثليك بالتدريب أو الجلسات التجريبية ؛
  • [if أنت عميل تجاري] لتمديد الائتمان لك ، بناءً على طلبك.
  • لضمان الامتثال لمبادئ العمل العامة لدينا والقوانين واللوائح المعمول بها الأخرى التي نخضع لها ، مثل إجراء الفحوصات من أجل تقييم الامتثال و (commercial/credit) ترتبط المخاطر بالعلاقات التجارية المحتملة أو collecting/responding لشكاوى الجودة بخصوص أجهزتنا الطبية.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
لإدارة علاقتنا التجارية معك ولضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ، نقوم بمعالجة الفئات التالية من البيانات الشخصية:

  • معلومات الاتصال ، مثل الاسم الكامل والوظيفة title/role, البريد الإلكتروني للنشاط التجاري وعنوان العمل ورقم هاتف العمل ؛
  • معلومات الدفع ، مثل البيانات اللازمة لمعالجة المدفوعات ؛
  • البيانات المتاحة للجمهور ، مثل المعلومات المتعلقة بالمالكين وأغلبية المساهمين والإدارة العليا أو المديرين التنفيذيين لموردينا وشركائنا التجاريين التي تم جمعها من مصادر موثوقة متاحة للجمهور ؛
  • البيانات التي تزودنا بها ، على سبيل المثال عندما تتفاعل مع ممثل Philips ؛
  • معلومات حول الأفراد الذين يبلغون عن أحداث سلبية أو يقدمون شكاوى تتعلق بالجودة ، بما في ذلك متخصصو الرعاية الصحية ، مثل الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي.
  • بيانات الجهاز ، مثل ملفات السجل.


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ العقد الذي تخضع له ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها.

تحقيق الأغراض القانونية والتجارية الأخرى

بالقدر اللازم ، قد نحتاج إلى تحقيق أغراض قانونية وتجارية أخرى.
في هذا السياق ، قد نقوم بمعالجة البيانات الشخصية.


لماذا نعالج بياناتك الشخصية
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التالية.

  • تنفيذ إجراءات العمل والإدارة الداخلية. يشمل هذا الغرض أنشطة مثل إجراء عمليات التدقيق والتحقيقات (الداخلية) وإدارة التحالفات والمشاريع وعمليات الدمج والاستحواذ والتصفية وإعادة التنظيم أو التصرف والتكامل مع المشتري.
  • تطوير وتحسين التطبيقات والمنتجات and/or خدمات.يشمل هذا الغرض أنشطة مثل تطوير منتجات وأنظمة Philips وتحسينها and/or خدمات.
  • أمن وحماية المصالح and/or أصول فيليبس.يشمل هذا الغرض الأنشطة المتعلقة بأمن وحماية المصالح and/or أصول Philips وعملائها وعملاء الأعمال وشركاء الأعمال ، بما في ذلك حماية أمن وسلامة قطاع أعمالهم. على وجه الخصوص ، يتضمن أنشطة مثل الكشف عن السلوك الإجرامي أو غير المرغوب فيه (المحاولات) والوقاية منه والتحقيق فيه ومكافحته الموجه ضد Philips أو موظفيها أو أفراد آخرين ، أو أنشطة مثل تلك التي تنطوي على الصحة والسلامة ، أو مصادقة العميل أو المورد أو حالة الشريك التجاري والوصول إلى الحقوق والأنشطة مثل نشر إجراءات الأمان الفنية والتنظيمية والحفاظ عليها.
  • حماية حقوق الملكية الفكرية لشركة Philips. يتضمن هذا الغرض أنشطة مثل إيداع حقوق الملكية الفكرية لشركة Philips وإدارتها وقد يتطلب معالجة البيانات الشخصية للمخترعين والأفراد الآخرين.
  • إنشاء المواد الترويجية والإفصاح عنها ، ويشمل هذا الغرض أنشطة مثل استخدام الصور ومقاطع الفيديو (التي قد تحتوي على بيانات تتعلق بالأفراد) في المواد الترويجية ، والتي قد يتم الكشف عنها للعملاء أو إتاحتها عبر الإنترنت.
  • الامتثال للالتزامات القانونية.يشمل هذا الغرض معالجة البيانات الشخصية فيما يتعلق بأداء مهمة يتم تنفيذها للامتثال لالتزام قانوني تخضع له Philips ، بما في ذلك الكشف عن البيانات الشخصية للمؤسسات الحكومية أو السلطات الإشرافية ، بما في ذلك السلطات الضريبية والسلطات المختصة الأخرى للقطاع الذي تعمل فيه Philips.
  • الدفاع عن الدعاوى القانونية.

يشمل هذا الغرض أنشطة مثل منع تسوية المنازعات أو التحضير لها أو الانخراط فيها.


ما البيانات الشخصية التي نعالجها
اعتمادًا على الغرض المحدد ، نقوم بمعالجة فئات مختلفة من البيانات الشخصية (مثل بيانات معلومات الاتصال وأي معلومات أخرى مطلوبة لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه).


الأساس القانوني للمعالجة
الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي:

  • حاجتنا إلى تنفيذ العقد الذي تخضع له ، أو اتخاذ خطوات تعاقدية مسبقة بناءً على طلبك.
  • مصلحتنا المشروعة ، لا سيما ضرورتنا لممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية وكذلك لحماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
  • حاجتنا للامتثال للالتزامات القانونية التي نخضع لها.
  • موافقة الأفراد المعنيين ؛
  • أي أساس قانوني آخر تسمح به القوانين المعمول بها بأي حال من الأحوال.

يرجى الاخذ في الاعتبار أنه، ما لم نحتاج إلى بياناتك الشخصية للامتثال للقوانين واللوائح ، لست ملزمًا بتزويدنا ببياناتك الشخصية. بالطبع ، إذا اخترت عدم القيام بذلك ، فلن نتمكن في الكثير من الحالات من تزويدك بالمنتجات أو الخدمات التي طلبتها أو الاستجابة للطلبات التي قد تكون لديك.

زيارة مواقعنا

عندما تزور مواقعنا الإلكترونية ، فإننا نضع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة الأخرى على متصفحك أو جهازك الذي يساعدنا على تمكين الإدارة الفنية والوظيفية لمواقعنا الإلكترونية (بما في ذلك ضمان أمن المعلومات) ، وتحسين تصميم وأداء مواقعنا الإلكترونية وفهمها بشكل أفضل سلوك الزائر على صفحاتنا. قد تقوم هذه التقنيات المماثلة وغيرها من التقنيات المماثلة بجمع بيانات مثل عنوان IP الخاص بك ونظام التشغيل الخاص بك ونوع متصفحك ونوع جهازك (مثل جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي)

يتم تشغيل بعض ملفات تعريف الارتباط دائمًا عند زيارة مواقعنا الإلكترونية ، ولا يمكنك إيقاف تشغيلها إلا إذا قمت بتغيير إعدادات المتصفح. نحن نطلق على هذه "ملفات تعريف الارتباط الضرورية للغاية". بدون ملفات تعريف الارتباط هذه ، لا يمكن للخدمات التي تطلبها أن تعمل على النحو المنشود. نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للتأكد من أن مواقعنا الإلكترونية تعمل بشكل صحيح وتفي باحتياجات الجمهور واهتماماته. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للتحقق من تعطل أحد مواقع الويب أو لضمان أمان مواقعنا الإلكترونية. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورة حماية الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع والحق في الملكية وحرية ممارسة الأعمال التجارية.
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء (مثل التحليلات) لجمع معلومات إحصائية مجمعة حول كيفية أداء موقعنا وتحسين أدائها وفقًا لذلك. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه للحصول على نظرة عامة حول كيفية استخدام الزائرين لمواقعنا الإلكترونية (أي صفحات الويب التي تزورها غالبًا ، أو عدد زوار الجزء المتنوع من موقع الويب) أو لإجراء استطلاعات رأي المستخدمين على موقعنا الإلكتروني بشكل عام أو على عناصر محددة من موقعنا.
 

نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية لإضفاء الطابع الشخصي على مواقعنا الإلكترونية وفقًا لاحتياجاتك من خلال تذكر الخيارات التي تقوم بها. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه لتذكيرك بإعداداتك على موقعنا (مثل اسم المستخدم أو اللغة أو المنطقة التي تتواجد فيها) وتقديم المزيد من الميزات الشخصية المحسنة. إنهم لا يجمعون أي معلومات عنك يمكن استخدامها لأغراض الدعاية. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي موافقتك.
 

أخيرًا ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لتتبع سلوك التصفح الخاص بك على موقعنا الإلكتروني ونعرض لك إعلانات مخصصة ذات صلة بك وباهتماماتك. علاوة على ذلك ، إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية ، فسنستخدم المعلومات التي تم جمعها من ملفات تعريف الارتباط هذه لإرسال مراسلات مخصصة لك وفقًا لتفضيلاتك. قد يتم وضع ملفات تعريف الارتباط هذه من قبل أطراف ثالثة وسيتم ربطها بوظائف الموقع التي توفرها هذه الأطراف الثالثة. لذلك ، سيؤثر هذا على المحتوى والرسائل التي تراها على مواقع الويب الأخرى التي تزورها. يمكنك تشغيل هذه أو إيقاف تشغيلها في أي وقت. سنستخدمها فقط إذا وافقت. على سبيل المثال ، إذا كنت تقرأ مقالاً عن أحد منتجات Philips ، فقد نعرض لك إعلانات على هذا المنتج في موقع الويب الخاص بنا أو موقع الطرف الثالث. الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق هي موافقتك.
 

لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط المحددة التي نستخدمها ، يرجى قراءة أداة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

يمكنك ضبط إعدادات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في أي وقت من خلال أداة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

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كيف نحمي بياناتك الشخصية


نستخدم التدابير التنظيمية والتقنية والمادية لحماية بياناتك الشخصية ، مع مراعاة طبيعة البيانات الشخصية والمعالجة بالإضافة إلى التهديدات المحتملة المطروحة. نحن نعمل باستمرار على تحسين هذه التدابير للمساعدة في الحفاظ على أمن بياناتك الشخصية.

كيف نقوم بنقل بياناتك الشخصية بين الدول

نظرًا لطابعنا العالمي ، قد يتم نقل بياناتك الشخصية الى الشركات التابعة لفيليبس أو الاطراف الثالثة الموثوق بها من قبل فيليبس حول العالم.، أو قد يتم الوصول إليها من قبلهم،. بالطبع، عندما نقوم بذلك، فإننا نضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بنقل البيانات الشخصية بين الدول.

عندما ننقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا إلى:
 

  • الشركات التابعة لفيليبس التي تعالج هذه البيانات الشخصية في دول أخرى ، تخضع عمليات النقل هذه لقواعد الخصوصية الخاصة بشركة فيليبس (التي تعرف بـ " قواعد الشركة الملزمة") ؛
  • الاطراف الثالثة الموثوق بها من قبل فيليبس التي تعالج هذه البيانات الشخصية في دول أخرى والتي لا تعترف بها اللجنة الاوروبية على انها تقدم مستوى مناسب من حماية البيانات،  تخضع عمليات النقل هذهللبنود التعاقدية القياسية.
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حقوق الخصوصية الخاصة بك


بحسب الدواعي الخاصة بنا  لمعالجة بياناتك الشخصية والقوانين المعمول بها ، انت تتمتع بحقوق معينة تتعلق ببياناتك الشخصية. هنا نريد إطلاعك على حقوق الخصوصية هذه.

  • لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية. هذا يعني أنه يمكنك أن تطلب منا نسخًا أو معلومات حول البيانات الشخصية التي نعالجها عنك.
  • لديك الحق في تصحيح بياناتك الشخصية. هذا يعني أنه إذا كنت تعتقد أن البيانات الشخصية التي نعالجها عنك غير دقيقة ، فيمكنك أن تطلب منا تصحيحها أو تصويبها. إذا كنت تريد أن نصحّح بياناتك الشخصية ، فيرجى اعلامنا بالأمر الذي تعتقد أنه غير دقيق وتوضيح لنا كيفية تصحيحه.
  • لديك الحق في حذف بياناتك الشخصية. هذا يعني أنه يمكنك ان تطلب منا محو البيانات الشخصية التي نعالجها عنك. رجى الاخذ في الاعتبار أنه قد تكون هناك حالات (على سبيل المثال ، عندما نكون ملزمين قانونًا بالاحتفاظ ببياناتك الشخصية) قد لا نتمكن فيها من محو بياناتك الشخصية.
  • لديك الحق في امكانية نقل البيانات. هذا يعني أنه يمكنك أن تطلب منا نقل المعلومات المتعلقة بك (التي قدمتها لنا مباشرة) إلى مؤسسة أخرى ، أو تقديمها لك. يرجى الاخذ في الاعتبار أن هذا الحق لا ينطبق إلا في ظروف معينة (على سبيل المثال ، إذا كنا نعالج بياناتك الشخصية بوسائل آلية وبناءً على موافقتك).
  • لديك الحق في تقييد معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة ، يمكنك أن تطلب منا تقييد الطريقة التي نستخدم بها بياناتك الشخصية.
  • لديك الحق في الاعتراض على معالجتنا لبياناتك الشخصية. هذا يعني أنه في ظروف معينة ، يمكنك الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية ، بالطريقة الذي قمنا بها.


يرجى الاخذ في الاعتبار أنه قد تكون هناك حالات حيث  يحق لنا رفض أو تقييد حقوق الخصوصية الخاصة بك ، على سبيل المثال ، عندما يكون من الضروري اقامة دعاوى قانونية أو ممارستها  أو الدفاع عن فيليبس منها أو عندما يكون طلبك بلا أساس أو مبالغ به بشكل واضح ، لا سيما بسبب طابعه المتكرر.
في فيليبس ، نسعى أن نتيح لك التحكم في بياناتك الشخصية. لذلك ، بحسب النشاط ، يمكنك التحكم في بياناتك الشخصية وممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك وخياراتك بنفسك ، على سبيل المثال عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب فيليبس الخاص بك وتحديث بياناتك الشخصية أو تعديلها أو حذفها أو عن طريق إلغاء الاشتراك في رسائلنا الترويجية عبر زر إلغاء الاشتراك (الرابط) المدرج في الجزء السفلي من رسائلنا الترويجية.


في جميع الحالات الأخرى ، ولممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك، أو لتقديم شكوى بشأن الخصوصية أو للاتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا ، يمكنك الاتصال بنا باتباع نموذج الاتصال المتعلق بالخصوصية.


سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة طلبك في الوقت المناسب وبدون مقابل. في بعض الحالات ، قد نطلب منك التحقق من هويتك قبل التصرف إزاء طلبك.بالطبع ، إذا لم تكن راضيًا عن الطريقة التي عالجنا بها طلبك ، فيمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة في بلدك أو منطقتك.

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مع من نشارك بياناتك الشخصية


ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الإشعار ، تجدون أدناه فئات الاطراف الثالثة التي قد نشارك معها بياناتك الشخصية:

  • الشركات التابعة لفيليبس. نظرًا لطابع شركتنا العالمي ، قد يتم الكشف عن بياناتك الشخصية للشركات التابعة لفيليبس. بالطبع ، سوف نتأكد من أن يكون الوصول إلى بياناتك الشخصية على أساس الحاجة إلى المعرفة. بالإضافة إلى ذلك ، يرجى الاخذ في الاعتبار أن الشركات التابعة لفيليبس ملزمة بمعالجة بياناتك الشخصية وفقًا لقواعد الخصوصية الخاصة بفيليبس. يضمن هذا الأمر ان تتم معالجة بياناتك الشخصية بواسطة فيليبس باتباع نفس معايير حماية البيانات.
  • مقدمي الخدمات لدينا. قد نتعامل مع الاطراف الثالثة من مقدمي الخدمات (مثل مزودي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمة العملاء) ونطلب منهم إجراء عمليات معالجة معينة نيابة عنا ، مثل تخزين البيانات الشخصية. عندما نقوم بذلك ، نتأكد من أن مقدمي الخدمات هؤلاء ملزمون تعاقديًا بعدم استخدام بياناتك الشخصية لأغراض أخرى غير تلك التي نطلبها أو التي يقتضيها القانون.
  • شركائنا التجاريين: في بعض الأحيان ، قد نتعاون مع شركائنا التجاريين لتزويدك بالخدمات ، وفي هذا السياق ، قد نشارك بياناتك الشخصية معهم. على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء منتج من متجرنا الإلكتروني ، فسنشارك معلوماتك مع مزودي خدمة الدفع لمعالجة المدفوعات.
  • أطراف الثالثة فيما يتعلق بمعاملات الشركات:في بعض الأحيان ، قد نشارك في عملية دمج أو حيازة أو إفلاس أو مشروع مشترك أو إعادة تنظيم أو بيع أصول أو تصرف آخر في كل أو أي جزء من أعمالنا أو أصولنا أو اسهمنا. في هذه الحالات ، قد نشارك بياناتك الشخصية مع الطرف الثالث المشترك في معاملة الشركة تلك.
  • الآخرين: لأسباب قانونية ، قد نتبادل بياناتك الشخصية مع الآخرين (مثل السلطات العامة والحكومية والمستشارين الفنيين) إذا قررنا أن الوصول إلى بياناتك الشخصية أو استخدامها أو الاحتفاظ بها أو الكشف عنها ضروري من أجل: 1) الامتثال للقوانين المعمول بها و اللوائح أو الطلبات الحكومية واجبة التنفيذ ؛ 2) التحقيق أو منع أو اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالأنشطة غير القانونية المشتبه بها أو الفعلية أو لمساعدة اجهزة انفاذ القانون الحكومية ؛ 3) إنفاذ معك الشروط والأحكام الخاصة بنا ؛ 4) التحقيق والدفاع عن نفسنا ضد أي ادعاءات أو مزاعم ؛ 5) حماية أمن أو سلامة خدماتنا ؛ 6) ممارسة أو حماية حقوق وسلامة فيليبس أو عملاء فيليبس أو موظفيها أو غيرهم.
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إلى متى نحتفظ ببياناتك الشخصية


نحذف البيانات الشخصية عندما لا تعد ضرورية للأغراض الموضحة في إشعار الخصوصية هذا.

على أي حال ،ما لم يُذكر خلاف ذلك في إشعار الخصوصية هذا ، فإن المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا تشمل: (1) ما إذا كنا بحاجة إلى بياناتك الشخصية لحماية مصلحتنا المشروعة ، أو لتنفيذ عقد تخضع له أو للرد على أسئلتك أو تزويدك بالخدمة أو الدعم المطلوب ؛ (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نخضع له ؛ أو (3) ما إذا كان الاحتفاظ به أمرًا مستحسنًا في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم المعمول بها أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية).

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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