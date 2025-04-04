إشعار الخصوصية

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك الانضمام إلى مبادراتنا التسويقية والبقاء على اطلاع دائم بمنتجات Philips وخدماتها وعروضها الترويجية. أدناه ، سنقدم لك نظرة عامة على مبادراتنا التسويقية وسنشرح ، لكل منها ، كيف نعالج بياناتك الشخصية.



رسائل البريد الإلكتروني الترويجية

لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها

يمكنك اختيار تلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية من Philips والاطلاع على آخر المستجدات حول منتجات وخدمات شركاء ترخيص العلامة التجارية Philips و Philips وحول أحداثنا. هذا يعني أنه إذا أعطيتنا موافقتك ، فسنزودك برسائل بريد إلكتروني ترويجية - أو إذا كنت عميلاً تجاريًا ، فسوف نتواصل معك بشأن الفرص التجارية - ذات الصلة والمثيرة للاهتمام بالنسبة لك. دعنا نقدم لك بعض الأمثلة الملموسة.

إذا كنت قد قبلت فئة ملفات تعريف الارتباط الإعلانية المستهدفة عند تصفح موقعنا ، فإننا نتتبع تفاعلك مع مواقعنا الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لمعرفة ما يهمك. إذا أعطيتنا أيضًا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية ، فسنستخدم البيانات المتعلقة بتفاعلك مع مواقعنا الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بنا لإرسال رسائل ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا قمت بزيارة منتج معين في موقعنا ، فقد نرسل لك رسائل بريد إلكتروني ترويجية حول هذا المنتج أو المنتجات المماثلة.



إذا أعطيتنا موافقتك على تلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية ، فسنرسل لك رسائل البريد الإلكتروني الترويجية هذه. نتتبع ما إذا كنت تفتح أو تقرأ أو تنقر على محتوى البريد الإلكتروني الترويجي الذي تلقيته منا. على سبيل المثال ، إذا قمت بالنقر فوق منتج معين (ضمن البريد الإلكتروني الترويجي الذي تلقيته) ، فقد نرسل لك رسائل بريد إلكتروني ترويجية حول هذا المنتج أو المنتجات المماثلة.



إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية أثناء إنشاء حساب MyPhilips أو شراء منتج أو خدمة في متجرنا عبر الإنترنت باستخدام حساب MyPhilips ، فسنستخدم بعض البيانات التي تقدمها لنا (مثل المعلومات المتصلة بحسابك) أو لطلبك أو المعلومات التي تقدمها لنا ، على سبيل المثال تاريخ ميلادك) من أجل إرسال مراسلات ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا كنت قد اشتريت ماكينة حلاقة في متجرنا عبر الإنترنت باستخدام حساب MyPhilips الخاص بك ، فقد نستخدم بيانات الشراء عبر الإنترنت لإعلامك بأن لدينا خصومات على ملحقات ماكينة الحلاقة أو المنتجات المماثلة.

إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية عبر نماذجنا المخصصة المنشورة في مواقعنا الإلكترونية أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ، فسنستخدم تلك البيانات التي تقدمها لنا عبر هذه النماذج (مثل اسمك وبريدك الإلكتروني - ووظيفتك title/company, التخصص أو مجال الرعاية في حالة اشتراكك عبر نماذج العملاء الموجهة إلى المحترفين أو ممثلي العملاء) بالإضافة إلى معلومات حول بلدك لإرسال رسائل ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا لاحظنا أنك تشاهد ماكينات الحلاقة الخاصة بنا بانتظام من بلد معين ، فقد نرسل إليك رسائل ترويجية حول ماكينات الحلاقة أو المنتجات المماثلة بلغة ذلك البلد.

إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية أثناء تفاعلك مع فريق الدعم لدينا ، فسنستخدم بعض البيانات التي تقدمها لنا (مثل بريدك الإلكتروني ونوع product/service التي طلبت المساعدة بشأنها) لإرسال مراسلات ترويجية ذات صلة وتهمك. على سبيل المثال ، إذا طلبت المساعدة بشأن ماكينة حلاقة ، فقد نرسل إليك رسائل ترويجية حول ماكينات الحلاقة أو المنتجات المماثلة.

ضع في اعتبارك أننا قد نجمع البيانات التي نجمعها عنك من مصادر Philips المذكورة أعلاه ونضعها في جزء واحد أو أكثر (مجموعات لها خصائص مشتركة معينة) من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الترويجية لدينا بما يتناسب مع اهتماماتك.



الأساس القانوني للمعالجة

الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي: موافقتك؛ كقاعدة عامة ، لن نرسل لك رسائل ترويجية إلا بعد موافقتك المسبقة ؛ بالطبع ، يمكنك سحب موافقتك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية المخصصة لدينا في أي وقت. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق زر إلغاء الاشتراك أسفل رسالة البريد الإلكتروني الترويجية التي تلقيتها من Philips وسيتم إلغاء اشتراكك تلقائيًا.

مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الأعمال التجارية.

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV



إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإبقائك على اطلاع دائم بمنتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية ولإقامة علاقة تجارية معك.



لماذا نعالج بياناتك الشخصية وما هي البيانات الشخصية التي نعالجها

كما ذكرنا أعلاه ، نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - من خلال الاتصالات الترويجية أو الإعلانات حول منتجات وخدمات Philips الجديدة والحالية وحول أحداثنا.على سبيل المثال ، إذا قبلت ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات المستهدفة في موقعنا على الويب ، فقد نتتبع استخدامك لمواقعنا الإلكترونية (مثل الإجراءات التي اتخذتها على موقعنا الإلكتروني) ونعرض لك إعلان Philips ذي الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

إذا منحتنا موافقتك على تلقي اتصالات ترويجية (على سبيل المثال عبر نماذجنا المخصصة المنشورة في مواقعنا الإلكترونية) ، فقد نقدم بياناتك الشخصية (مثل بريدك الإلكتروني) إلى موفري وسائل التواصل الاجتماعي حتى نعرض لك إعلانات Philips ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه.

إذا كنت ممثلًا لعميل أو شريك تجاري حالي أو محتمل لشركة Philips (أو محتمل) ، فقد نستخدم بياناتك الشخصية للتواصل معك - عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn) - للفرص التجارية.



الأساس القانوني للمعالجة

الأسس القانونية التي نعتمد عليها لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا القسم هي: موافقتك؛ ينطبق هذا قبل أن نجمع سلوكك على الموقع ونضع ملفات تعريف الارتباط ذات الصلة والتقنيات المماثلة في جهازك ؛ وعندما نستخدم موافقتك لتلقي اتصالات تسويقية من أجل استهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شركائنا ؛



مصلحتنا المشروعة ، ولا سيما ضرورتنا لحماية الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الأعمال التجارية. ينطبق هذا عندما نعالج بياناتك الشخصية لبناء ملف تعريف العميل (المحتمل) الخاص بك والتفاعل معك عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفرص التجارية.

من هو المتحكم في بياناتك الشخصية

المتحكم في بياناتك الشخصية هو الشركة التابعة لشركة Philips في البلد الذي سجلت فيه لتلقي رسائل بريد إلكتروني ترويجية (محددة في شروط الاستخدام الخاصة بنا - انظر التذييل - بصفتها مشغل موقع الويب) بالإضافة إلى Philips International BV