ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
190BW9CS/00
شاشة عريضة مريحة بدقة عالية مخصصة للأعمال
شاشة عريضة أفضل مخصصة للأعمال: تتميّز شاشة Brilliance 190BW9 من Philips بدقة عالية 1680 x 1050 لتمنحك أفضل جودة صور LCD على الإطلاق، وهي مزوّدة بقاعدة ergo صغيرة، وصوت مضمّن، وهي مجهّزة لنظام Vista، كما تتميّز بتصميم غير مضر بالبيئة لإنجاز أعمالك.
عرض 48 سم/19 بوصة
WSXGA+
يسمح موزّع USB للمستخدم بتوصيل القابس بسهولة وتشغيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا ويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل موزّع USB 2.0 المتوفر على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 عبر الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، قد تتطلب تشغيلها بشكل مستقل، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها موزّع USB 2.0
تم تمكين شاشات Philips المجهّزة لنظام Vista للاستمتاع بعرض نابض بالحياة ومشوّق لنظام التشغيل Windows هذا الجديد المتطلّب والمتطوّر مرئيًا. تم تصميمه من أجل تعزيز تجربة الترفيه التي تعيشها وجعلك أكثر إنتاجية ومساعدتك على التحكم بتجربة استخدام الكمبيوتر في المنزل وفي المكتب، مما يجعل عرض المعلومات الخاصة بالعمل أو الترفيه والعثور عليها وتنظيمها أمرًا سريعًا وفعّالاً وسهلاً.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات