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تلفزيون

تلفزيون (18)

1 - 12 من 18 نتيجة
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LED
تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

39PHS6707/12
  • 98 سم (39 بوصة)
  • صوت من Dolby Atmos
  • تلفزيون Android
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  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series

Philips 5500 series
تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

43PFT5505/81
  • 108 سم (43 بوصة)
  • Full HD، تلفزيون LED
  • DVB-T/T2
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  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series

Philips 4000 series
تلفزيون LED رفيع

40PFA4151S/81
  • بحجم 102 سم (40 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
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  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series

Philips 4000 series
شاشة بدقة HD

24PHT4101S/67
  • 60 سم (24 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
  • DVB-T/T2
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  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series

Philips 4000 series
شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

32PFL4008S/40
  • بحجم 81 سم (32 بوصة)
  • HDTV
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  • Philips 4600 series
  • Philips 4600 series

Philips 4600 series
Full HD، تلفزيون LED

42PFA4609S/40
  • 107 سم (42 بوصة)
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  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series
  • Philips 4000 series

Philips 4000 series
تلفزيون LED رفيع

32PHT4002/40
  • 80 سم (32 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
  • DVB-T/C/S/S2
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  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series

Philips 6500 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

43PUT6504/81
  • 108 سم (43 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
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  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

58PUT6604/81
  • 146 سم (58 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
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  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series

Philips 6700 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

65PUT6784/81
  • تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
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  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series

Philips 5500 series
تلفزيون LED رفيع

32PHT5505/81
  • 80 سم (32 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
  • DVB-T/T2
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  • Philips 4600 series
  • Philips 4600 series

Philips 4600 series
تلفزيون مزوّد بشاشة LED

32PHA4609S/40
  • بحجم 81 سم (32 بوصة)
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