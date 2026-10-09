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تلفزيون
جميع السلاسل
Screen size
139 cm (1)
55 inch (1)
LEDتلفزيون LED بنظام Android ودقة HD
Philips 5500 seriesتلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
Philips 4000 seriesتلفزيون LED رفيع
Philips 4000 seriesشاشة بدقة HD
Philips 4000 seriesشاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED
Philips 4600 seriesFull HD، تلفزيون LED
Philips 6500 series4K UHD، LED، Smart TV
Philips 6600 series4K UHD، LED، Smart TV
Philips 6700 series4K UHD، LED، Smart TV
Philips 5500 seriesتلفزيون LED رفيع
Philips 4600 seriesتلفزيون مزوّد بشاشة LED
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