شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية
تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية
تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية
تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية
تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات
أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية.
إن عناصر التحكم SmartTouch عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. تستجيب عناصر التحكم SmartTouch هذه لأخف لمسة، فيمكنها مثلاً تشغيل شاشتك أو زيادة مستوى السطوع والحدة بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تنشطيها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى أنه تم تنفيذ أوامرك.
إن التحكم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة العريضة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.
تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير كفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلاً، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تشطيبات لامعة، ملفتة وأنيقة تتناسب مع ديكور منزلك الداخلي وتكمّله.
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الاستدامة
التوافق والمعايير
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