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شاشة LED مع SmartTouch

222EL2SB/00

شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

  • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.

تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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