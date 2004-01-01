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شاشة LED مع SmartTouch

222EL2SB/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية
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    شاشة LED مع SmartTouch

    222EL2SB/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

    تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة LED مع SmartTouch

    شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

    تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

    تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LED مع SmartTouch

    شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

    تتميّز شاشة 222EL2 LED الأنيقة هذه بدقة Full HD وتأتي مزوّدة بعناصر التحكم SmartTouch العصرية، وSmartContrast وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة LED أنيقة بدقة Full HD، مع ألوان طبيعية

      • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line
      تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

      تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

      أنت ترغب في الحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى مستوى تباين وصور مفعمة بالحياة. تزوّدك معالجة الفيديو المتقدّمة من Philips مع التعتيم الفريد بأعلى مستوى وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية بصور مفعمة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم تقنية SmartContrast بزيادة التباين مع مستوى أسود ممتاز وتمثيل دقيق للتدرجات والألوان الداكنة. فهي تزوّدك بصور ساطعة وتنبض بالحياة مع مستوى تباين عال وألوان زاهية.

      عناصر تحكم SmartTouch عصرية

      عناصر تحكم SmartTouch عصرية

      إن عناصر التحكم SmartTouch عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. تستجيب عناصر التحكم SmartTouch هذه لأخف لمسة، فيمكنها مثلاً تشغيل شاشتك أو زيادة مستوى السطوع والحدة بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تنشطيها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى أنه تم تنفيذ أوامرك.

      تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

      تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

      إن التحكم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة العريضة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.

      تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع ديكور منزلك

      تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.

      تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

      إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

      شاشة LCD، بدقة Full HD 1920x1080p

      استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

      شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

      "نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

      Energy Star لكفاءة الطاقة ولتوفير استهلاك الطاقة

      Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير كفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلاً، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov

      مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

      "تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.

      لمسة نهائية لامعة تضفي رونقاً إلى الديكور

      تشطيبات لامعة، ملفتة وأنيقة تتناسب مع ديكور منزلك الداخلي وتكمّله.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        21,5 بوصات / 54,6 سم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5  ملي ث
        السطوع
        250  cd/m²
        SmartContrast
        20000000:1
        دقة البكسل
        0,248 x‏ 0,248 مم
        زاوية العرض
        • 176 درجة (أفقي) / 170 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 5
        تحسين الصورة
        SmartImage Lite
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • SmartImage lite
        • SmartControl lite
        • القائمة
        • الإدخال
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        لغات عرض OSD
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • الإيطالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • البرتغالية
        • التركية
        تسهيلات أخرى
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        • قفل Kensington
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Windows 7‏/Vista‏/XP
        • Mac OS X

      • الحامل

        الإمالة
        -5 درجات/+20 درجة  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        <17 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 5.0)
        وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        وضع إيقاف التشغيل
        < 0.5 واط
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        505 x‏ 484 x‏ 249  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        505 x‏ 351 x‏ 59  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        565 x‏ 465 x‏ 155  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        4,15  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        3,65  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        6  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • EPEAT فضي
        • EnergyStar 5.0
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيدرالية
        • الفئة B
        • GOST
        • UL/cUL
        • TCO 5.0

      • الحاوية

        اللون
        أسود/أسود
        التشطيب
        لامع

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