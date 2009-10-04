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شاشة LCD مع SmartTouch

223E1SB/00

شاشة بدقة Full-HD مع عناصر التحكم SmartTouch

استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة الجذابة بدقة Full HD وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9! فمع عناصر التحكم SmartTouch وإدخالات VGA وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 223E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة بدقة Full-HD مع عناصر التحكم SmartTouch

  • 56 سم/22 بوصة، w E-line

  • دقة Full HD 1920x1080

شاشة LCD،‏ بدقة Full HD 1920x1080p

استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

معدل تباين SmartContrast يبلغ 25000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

معدل تباين SmartContrast يبلغ 25000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.