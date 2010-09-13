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Brillianceشاشة LCD مع PowerSensor

225P2ES/00

الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

تتميّز شاشة 225P2 المحترفة من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزوّدة بمستشعر PowerSensor الذكي للكشف عن وجود المستخدم بالقرب من الشاشة وضبط استهلاك الطاقة، مما يوفر في فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%!

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الشاشة الأولى في العالم مع PowerSensor لتوفير استهلاك الطاقة

  • 22 بوصة (55,9 سم)، P-line

  • WSXGA+‎

SmartPower: توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%

SmartPower هي عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي، تقوم بتحليل محتوى الصورة على الشاشة بشكل ديناميكي لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن للنظام التحكّم بقوة الإضاءة الخلفية تلقائيًا وإعدادها مسبقًا للحدّ من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، مما يوفّر تكاليف الطاقة إلى حد كبير

ضبط الارتفاع على 130 مم لوضعية جلوس مثالية

تقدّم Philips قاعدة الشاشة Super Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها وتدويرها حتى زاوية 90، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخص، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

صوت استيريو مضمّن لتجربة وسائط متعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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