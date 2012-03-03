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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

226V3LAB5/00

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فتصمن لك الميزات الأساسية، مثل SmartContrast، الحصول على صور غنية وساطعة، كما يحسّن مكبرا الصوت استيريو تجربة استخدام الوسائط المتعددة، مما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!

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استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

مكبرات صوت مضمّنة لسماع الصوت من دون الفوضى على المكتب

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

المواصفات التقنية

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