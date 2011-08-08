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شاشة IPS LED

227E3QSU/00

شاشة IPS عالية الأداء

اختبر صور LED مذهلة على شاشة IPS هذه ذات العرض بزاوية عريضة. تتميّز الشاشة بتصميم أنيق وحافة زرقاء شفافة، وSmartImage lite، مما يجعلها خيارًا رائعًا!

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لألوان مذهلة وتنبض بالحياة

شاشة IPS عالية الأداء

  • E Line

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.

حافة زرقاء شفافة مع تشطيبات لامعة

ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

المواصفات التقنية

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