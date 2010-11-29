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Brillianceشاشة LED

229CL2SB/00

شاشة LED رفيعة جدًا ومذهلة.

تتميّز شاشة Blade LED من Philips بتصميم رفيع جدًا وتقنيات توفّر ألوانًا مشرقة ودقيقة، فهي شاشة متطورة من المستوى التالي

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شاشة LED رفيعة جدًا ومذهلة.

  • Blade

  • 21,5 بوصات (54,6 سم)

  • C-line

تصميم رفيع جدًا وأنيق وعصري

تستخدم المجموعة الجديدة من شاشات Philips تقنية CCFL أو LED الرفيعة الأحدث من الجيل الجديد لتوفر بالتالي تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات لافتة للنظر فحسب، بل يوفر أيضًا مساحة أكبر على المكتب!!

تقنية LED لألوان طبيعية زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

معدل تحديث يبلغ 2 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

معدل تحديث يبلغ 2 مللي ثانية بفضل SmartResponse لتشغيل الألعاب بسرعة

يتم تشغيل وضع Turbo على دائرة حافزة للحصول على أفضل وقت استجابة، وتقليل نسبة الأطراف غير المتساوية للاستمتاع بأجسام متحركة سريعة على الشاشة، بالإضافة إلى تحسين معدل التباين للحصول على مخطط ساطع وداكن، فيوفر بالتالي ملف التعريف هذا أفضل تجربة لتشغيل الألعاب ومشاهدة أفلام.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.