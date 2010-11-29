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تم إيقافه
229CL2SB/00
شاشة LED رفيعة جدًا ومذهلة.
تتميّز شاشة Blade LED من Philips بتصميم رفيع جدًا وتقنيات توفّر ألوانًا مشرقة ودقيقة، فهي شاشة متطورة من المستوى التالي
Blade
21,5 بوصات (54,6 سم)
C-line
تستخدم المجموعة الجديدة من شاشات Philips تقنية CCFL أو LED الرفيعة الأحدث من الجيل الجديد لتوفر بالتالي تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات لافتة للنظر فحسب، بل يوفر أيضًا مساحة أكبر على المكتب!!
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
يتم تشغيل وضع Turbo على دائرة حافزة للحصول على أفضل وقت استجابة، وتقليل نسبة الأطراف غير المتساوية للاستمتاع بأجسام متحركة سريعة على الشاشة، بالإضافة إلى تحسين معدل التباين للحصول على مخطط ساطع وداكن، فيوفر بالتالي ملف التعريف هذا أفضل تجربة لتشغيل الألعاب ومشاهدة أفلام.
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