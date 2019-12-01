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271V8W/56
صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود
تمنحك شاشة V line ذات العرض بزاوية عريضة من Philips إمكانية عرض تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر عرضًا سلسًا للفيديو. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل مقاومة التوهّج ووضع LowBlue لاستخدام مريح للعينَين.
V Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.