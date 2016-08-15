BHS675/00
تباهي بجمال شعرك
جهاز Vivid ends هو أول جهاز تمليس شعر نصممه لحماية أطراف شعرك الضعيفة. وبفضل تقنية SplitStop المتميزّة التي نقدمها، يمكنك الاستمتاع بشعر مسرّح بطريقة رائعة مع أطراف صحية بالكامل!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حد في تقنية SplitStop الجديدة. وهي مزيج فريد بين مستشعر UniTemp واللوحَين من السيراميك الناعم للحفاظ على صحة شعرك. يحمي مستشعر UniTemp شعرك من التعرض لمستويات سخونة عالية غير ضرورية، ويضمن لوحا التسريح من جهة أخرى أدنى مستوى من الاحتكاك لحماية قصوى من الأطراف المتقصفة.
يحمي مستشعر UniTemp شعرك من التعرّض لدرجات الحرارة العالية غير الضرورية من خلال توفير حرارة تسريح ثابتة أكثر لمستوى أداء محسّن: احصلي على النتائج نفسها مع إعداد حرارة أدنى بـ 20 درجة مئوية**. احصلي على التسريحة المثالية مع أطراف صحية ومفعمة بالحياة.
يعدّ الكيراتين مكوّنًا أساسيًا يجعل الشعر قويًا وصحيًا ويمنحه مظهرًا خلّابًا. ويأتي السيراميك غنيًا بالكيراتين للعناية بشعرك بشكل أفضل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يتمتّع لوحا التمليس بطول احترافي يبلغ 105 مم، لعملية تمليس أسرع وأسهل.
يحمي اللوحان المطليان بالسيراميك الناعم شعرك من التعرض للتلف أثناء التسريح وذلك بفضل انزلاقهما السلس.
تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 11 إعدادًا لدرجة الحرارة تصل إلى 230 درجة مئوية تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك ولتفادي إلحاق الضرر به.
صُنع رأس جهاز تجعيد الشعر هذا من مادة خاصة تعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وابتكار تموجات جميلة وتسريحات متموّجة.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 30 دقيقة.
المواصفات الفنية
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