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    StraightCare جهاز تمليس الشعر Vivid Ends

    BHS675/00

    تباهي بجمال شعرك

    جهاز Vivid ends هو أول جهاز تمليس شعر نصممه لحماية أطراف شعرك الضعيفة. وبفضل تقنية SplitStop المتميزّة التي نقدمها، يمكنك الاستمتاع بشعر مسرّح بطريقة رائعة مع أطراف صحية بالكامل!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StraightCare جهاز تمليس الشعر Vivid Ends

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    أطراف خالية من التقصف بنسبة تصل إلى 95%*

    • مع تقنية SplitStop
    • لمنع تقصف الشعر
    • تنعيم أيوني
    • طبقة من الكيراتين
    تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

    تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

    يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حد في تقنية SplitStop الجديدة. وهي مزيج فريد بين مستشعر UniTemp واللوحَين من السيراميك الناعم للحفاظ على صحة شعرك. يحمي مستشعر UniTemp شعرك من التعرض لمستويات سخونة عالية غير ضرورية، ويضمن لوحا التسريح من جهة أخرى أدنى مستوى من الاحتكاك لحماية قصوى من الأطراف المتقصفة.

    مستشعر UniTemp لشعر مسرّح بطريقة رائعة مع حرارة أقل

    مستشعر UniTemp لشعر مسرّح بطريقة رائعة مع حرارة أقل

    يحمي مستشعر UniTemp شعرك من التعرّض لدرجات الحرارة العالية غير الضرورية من خلال توفير حرارة تسريح ثابتة أكثر لمستوى أداء محسّن: احصلي على النتائج نفسها مع إعداد حرارة أدنى بـ 20 درجة مئوية**. احصلي على التسريحة المثالية مع أطراف صحية ومفعمة بالحياة.

    طبقة من الكيراتين لعناية أفضل

    طبقة من الكيراتين لعناية أفضل

    يعدّ الكيراتين مكوّنًا أساسيًا يجعل الشعر قويًا وصحيًا ويمنحه مظهرًا خلّابًا. ويأتي السيراميك غنيًا بالكيراتين للعناية بشعرك بشكل أفضل.

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    لوحان طويلان جدًا (105 مم) لعملية تمليس سريعة وسهلة

    لوحان طويلان جدًا (105 مم) لعملية تمليس سريعة وسهلة

    يتمتّع لوحا التمليس بطول احترافي يبلغ 105 مم، لعملية تمليس أسرع وأسهل.

    طلاء من السيراميك لانزلاق سلس وللوقاية من إلحاق الضرر بشعرك

    طلاء من السيراميك لانزلاق سلس وللوقاية من إلحاق الضرر بشعرك

    يحمي اللوحان المطليان بالسيراميك الناعم شعرك من التعرض للتلف أثناء التسريح وذلك بفضل انزلاقهما السلس.

    11 إعدادًا رقميًا لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

    11 إعدادًا رقميًا لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

    تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 11 إعدادًا لدرجة الحرارة تصل إلى 230 درجة مئوية تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك ولتفادي إلحاق الضرر به.

    رأس بارد لتمويج الشعر وتجعيده بسهولة

    رأس بارد لتمويج الشعر وتجعيده بسهولة

    صُنع رأس جهاز تجعيد الشعر هذا من مادة خاصة تعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وابتكار تموجات جميلة وتسريحات متموّجة.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 30 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      فولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      نوع المسخّن
      مسخّن ذو أداء عالٍ
      حجم لوح التسخين
      25x105 مم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم، بعد 30 دقيقة

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم

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