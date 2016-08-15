تقنية SplitStop لمنع تقصف الأطراف بشكل تام

يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حد في تقنية SplitStop الجديدة. وهي مزيج فريد بين مستشعر UniTemp واللوحَين من السيراميك الناعم للحفاظ على صحة شعرك. يحمي مستشعر UniTemp شعرك من التعرض لمستويات سخونة عالية غير ضرورية، ويضمن لوحا التسريح من جهة أخرى أدنى مستوى من الاحتكاك لحماية قصوى من الأطراف المتقصفة.