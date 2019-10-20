بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C مع بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لشحن أحدث جهاز. تقوم ميزة الشحن اللاسلكي qi بشحن أجهزتك الممكّنة لاستخدام qi، من دون الحاجة إلى كبل.