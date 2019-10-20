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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8718PC/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة.

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مع كبل من النوع C مضمّن.

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • زهري

  • منفذ شحن USB A ونوع C

يعمل مع الأجهزة المستندة إلى USB

تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.

شحن سريع: طاقة إضافية لعملية شحن أسرع

لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

المواصفات التقنية

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