استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!
استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!
إن المادة والتصميم المتين والخفيف الوزن يعني أنه يمكنك حمل السماعات معك إلى أي مكان.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
الملحقات
التوافق
الطاقة