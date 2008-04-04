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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6482/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • نعومة وسرعة فائقتان نعومة وسرعة فائقتان نعومة وسرعة فائقتان
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6482/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    نعومة وسرعة فائقتان

    يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    نعومة وسرعة فائقتان

    يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع

    نعومة وسرعة فائقتان

    يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    نعومة وسرعة فائقتان

    يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع

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      نعومة وسرعة فائقتان

      آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك

      حزمة ثلج مهدئة

      حزمة ثلج مهدئة

      تقوم بتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر.

      نظام خزفي فريد لإزالة الشعر

      نظام خزفي فريد لإزالة الشعر

      سرعة أكبر وفعالية أكثر بنسبة 20%.

      رأس منحنٍ لإزالة الشعر

      رأس منحنٍ لإزالة الشعر

      يلتقط الشعيرات القصيرة التي يبلغ طولها نصف مم، فما من حاجة إلى انتظار الشعر لينمو بالكامل لإزالته مجددًا.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تدليك فعال

      تحاكي البشرة بلطافة فتخفف من إحساس الشد لأدنى حد وتجعل عملية إزالة الشعر بكاملها مريحة أكثر.

      شكل صحي

      تتمتع Satinelle Ice بشكل عملي مريح خاص لتحكّم ممتاز وسهولة في الحمل.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        قفاز تقشير البشرة
        نمو أقل للشعر تحت الجلد
        غطاء للمناطق الحساسة جداً
        للمناطق الحساسة في الجسم
        حقيبة تخزين فاخرة
        للتخزين والحماية

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