ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R14L2F/40
بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.
C
كلوريد الزنك
تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا للبطارية عند استخدامها في الأجهزة منخفضة استهلاك الطاقة.
هذه البطاريات من Philips مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.
تفقد كل بطارية جزءًا من طاقتها عند عدم استخدامها. نضمن احتواء البطارية على 80% على الأقل من طاقتها الأولية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
المراجعات