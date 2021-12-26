تظل البطارية جاهزة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد كل بطارية جزءًا من طاقتها عند عدم استخدامها. نضمن احتواء البطارية على 80% على الأقل من طاقتها الأولية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.