تحضير الطعام (98)
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HR1847/05
- 350 واط
- سرعتان
- أبيض/فضي
- خلاط ومفرمة ومطحنة
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HR1916/71
- QuickClean
- 900 واط
- أنبوب تغذية بحجم XXL
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HR1855/72
- 700 واط
- QuickClean
- أنبوب حجم XL، وسعة 2 لتر
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HR1853/00
- 550 واط
- 1.5 لتر
- أنبوب بحجم L
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HR1836/00
- QuickClean
- أنبوب حجم M وسعة 1,5 لترات
- 500 واط
- منع التقطير
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HR1851/00
- 500 واط
- 1.5 لتر
- أنبوب عادي
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HR1823/70
- 220 واط
- سرعة واحدة
- أبيض/أزرق
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HR1821/70
- 220 واط
- 0.5 لتر
- أبيض وأزرق
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