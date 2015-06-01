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أدوات قص الشعر (4)

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    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر

    HC5450/83

    • شفرات من التيتانيوم
    • 24 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة
    • 3 أمشاط للحية وحقيبة
    التصنيف الإجمالي / 5
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    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 5000 آلة قص الشعر

    HC5440/83

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 24 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    • 3 أمشاط للحية وحقيبة
    التصنيف الإجمالي / 5
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3410/15

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 13 إعداد طول
    • استخدام سلكي
    التصنيف الإجمالي / 5
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    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي
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    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    QC5580/13

    • تدوير لحدّ 180 درجة لوصول سهل
    • Pro
    التصنيف الإجمالي / 5
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