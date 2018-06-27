الكي (89)
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HI5914/30
- ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى
- خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر
- تعزيز بخار بوزن 180 غ
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GC612/36
- 2000 واط
- 3 مستويات من البخار
- عمودان، مع ميزة Hang&Lock
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GC618/66
- 2200 واط، تعزيز بخار يبلغ 90 غ
- 2 في واحد مع لوح ErgoFit
- 5 مستويات من البخار
- عمودان، مع ميزة Hang&Lock
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GC523/26
- 1600 واط
- 5 إعدادات للبخار
- ملحق الدعم
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GC442/86
- 1500 واط، بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة
- وظيفة 2 في 1
- تقنية PureSteam
- StyleMat
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GC440/46
- 1500 واط، بخار يصل إلى 28 غ/الدقيقة
- تقنية PureSteam
- خزان مياه حجم XL
- وظيفة 2 في 1
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GC523/69
- 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
- 5 إعدادات للبخار
- خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
- ملحق Styleboard
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GC523/60
- 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
- 5 إعدادات للبخار
- خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
- ملحق Styleboard
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GC523/68
- 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
- 5 إعدادات للبخار
- خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
- ملحق البساط
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GC514/46
- 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
- 3 إعدادات للبخار
- خزان مياه قابل للفك سعة 1,6 لترات
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