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أقفال الأبواب
تم إيقافه
Philips 1000 seriesقفل باب ذكي عبر الفيديو
Philips 7000 seriesقفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه
Philips 3000 seriesقفل باب ذكي عبر الفيديو
Philips 6000 seriesالقفل الذكي للباب بالعتلة
Philips 7000 seriesقفل يعمل بالسحب والدفع
Philips 9000 seriesقفل الدفع والسحب
جديد
Philips 7000 Seriesقفل ذكي مدمج للتعرف على أوردة راحة اليد
Philips 7000 seriesالقفل الذكي بواسطة التعرّف على الوجه
Philips 7000 seriesقفل الباب الذكي بأوردة راحة اليد
والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات ما معنى ذلك؟