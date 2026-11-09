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أقفال الأبواب (46)

1 - 12 من 46 نتيجة
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أقفال الأبواب

تم إيقافه

  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
قفل باب ذكي عبر الفيديو

DDL111BAFBW/00
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • شاشة IPS حجم 4 بوصات
  • عرض في الوقت الحقيقي مع اتصال Wi-Fi
  • قفل تلقائي
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCABW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
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تم إيقافه

  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series
  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
قفل باب ذكي عبر الفيديو

DDL303BFABW/00
  • إلغاء القفل عن بُعد
  • شاشة IPS مقاس 3.5 بوصات
  • إلغاء قفل رمز PIN المؤقت
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKAKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • فتح قفل الوصول عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب
  • حاصل على اعتماد IP65
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تم إيقافه

  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL709NCAGBW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • فتح قفل الباب بالتعرّف على الوجه 3D
  • شاشة IPS حجم 4 بوصات
  • اتصال Wi-Fi في الوقت الحقيقي
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 70 مم
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل يعمل بالسحب والدفع

DDL702SLAFBW/97
  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
  • وظيفة القفل التلقائي
  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
  • اتصال Wi-Fi
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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تم إيقافه

  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series

Philips 9000 series
قفل الدفع والسحب

DDL193LAFCG/97
  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
  • وظيفة القفل التلقائي
  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
  • الاتصال ببوابة إنترنت الأشياء
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جديد

  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
قفل ذكي مدمج للتعرف على أوردة راحة اليد

DDL710MEFCKW/00
DDL710M-11HWS
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • التعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • التقاط الصور عند رصد الحركة
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تم إيقافه

  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
القفل الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL702NAGBW/97
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • تنشيط الاستشعار بالموجات فوق الصوتية
  • مستشعر بصمة الإصبع المخفي
  • اتصال Wi-Fi
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بأوردة راحة اليد

DDL702FAABW/97
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL709NCAGCW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • فتح قفل الباب بالتعرّف على الوجه 3D
  • شاشة IPS حجم 4 بوصات
  • اتصال Wi-Fi في الوقت الحقيقي
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 70 مم
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL702CAABW/97
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.