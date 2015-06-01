أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال (21)
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SCD486/00
- مزوّد بوحدتين خاصتين بالطفل إضافيتين
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SCD610/01
- جهاز المراقبة بالفيديو الرقمي
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SCD603/01
- شاشة ملونة بحجم 2,4 بوصات
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SCD580/01
- اتصال خاص 100%
- بروجيكتور ليلي مرصع بالنجوم
- وظيفة التحدث إلى الطفل وتهويدات MP3
- تنبيه بواسطة الاهتزاز
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SCD560/00
- اتصال خاص 100%
- ضوء ليلي وتهويدات
- وظيفة التحدّث إلى الطفل
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SCD560/01
- اتصال خاص 100%
- ضوء ليلي وتهويدات
- وظيفة التحدّث إلى الطفل
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