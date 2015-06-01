أكواب الشرب للأطفال الصغار (25)
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SCF553/03
- سهولة في الشرب
- 9 أونصة/260 ملليلتر
- 9 أشهر أو أكثر
- للفتيات
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SCF553/05
- سهولة في الشرب
- 9 أونصة/260 ملليلتر
- 9 أشهر أو أكثر
- فتى
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SCF602/42
- سعة 260 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
- مع قمع طري ومقابض
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SCF602/87
- سعة 260 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
- مع قمع طري ومقابض
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SCF551/05
- سهولة في الشرب
- 7 أونصات/200
- للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
- فتى
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SCF551/03
- سهولة في الشرب
- 7 أونصات/200
- للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
- للفتيات
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SCF750/00
- سعة 200 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
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SCF754/00
- سعة 340 مل
- قمع لتدفق سريع للأطفال بعمر 18+ شهراً
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SCF752/00
- سعة 260 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
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SCF604/11
- سعة 340 مل
- مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً
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SCF606/01
- سعة 200 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
- مع قمع طري ومقابض
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SCF670/01
- سعة 260 مل
- للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
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