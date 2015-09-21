أكسسوارات وقطع بديلة (11)
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QP220/50
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- شفرتان قابلتان للاستبدال
- يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
- تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
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QP210/50
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- شفرة واحدة قابلة للاستبدال
- يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
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SH70/50
- شفرات GentlePresicion
- تتلاءم مع S7000 (S7xxx)
- تتلاءم مع آلة SW77xx إصدار Star Wars
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SH50/50
- شفرات MultiPrecision
- تتلاءم مع S5000 (S5xxx)
- تتلاءم مع AquaTouch (S5xxx)
- تتلاءم مع S6000 (S6XXX)
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HQ6/11
- نظام الرقع والقص Lift & Cut
- رأس واحد
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HQ167/40
- نظام الرقع والقص Lift & Cut
- 3 رؤوس
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HQ6/40
- نظام الرقع والقص Lift & Cut
- 3 رؤوس
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