أدوات تسريح ومجموعة عناية بالمظهر للوجه (21)
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QT4045/70
- إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
- شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
- استخدام لاسلكي 50 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
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QT4085/70
- إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
- أداة تشذيب دقيقة
- استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
- نظام شفط مضمّن، ودفع توربيني
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QT4005/13
- إعدادات طول بدقة 0.5 مم
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- استخدام لاسلكي 45 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
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BT1214/15
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن 8 ساعات
- شحن USB
- 4 أمشاط للحية واللحية الخفيفة
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QT4015/23
- إعدادات طول بدقة 0.5 مم
- شفرات من التيتانيوم متطورة
- شحن لساعة/استخدام لاسلكي لـ 90 دقيقة
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QP2510/10
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- بغض النظر عن طول الشعر
- مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
- قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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QP2520/20
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- بغض النظر عن طول الشعر
- 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
- قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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QG3322/13
- ملحقان ومشط واحد
- لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
- شفرات ناعمة على البشرة
- استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
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MG3710/14
- 6 أدوات
- شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
- وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
- ملحقات قابلة للتشطيف
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MG5730/33
- 11 أداة
- تقنية DualCut
- وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
- مقاومة للماء
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MG5730/18
- 11 أداة
- تقنية DualCut
- وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
- مقاومة للماء
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