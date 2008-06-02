أدوات قص الشعر (9)
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HC5450/83
- شفرات من التيتانيوم
- 24 إعداد طول
- استخدام لاسلكي 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة
- 3 أمشاط للحية وحقيبة
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HC5440/83
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- 24 إعداد طول
- استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
- 3 أمشاط للحية وحقيبة
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HC3410/15
- شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- 13 إعداد طول
- استخدام سلكي
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QC5580/13
- تدوير لحدّ 180 درجة لوصول سهل
- Pro
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QC5170/00
- أداة قص دوّارة بمقدار 180 درجة
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