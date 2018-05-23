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*بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل

بجهاز إزالة الشعر  Lumea IPL advance

انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في 3 جلسات علاج*

Philips lumea IPL advance

 تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق

أنخفاض في نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل بعد 3 جلسات علاج فقط. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة.

جهاز استشعار لون البشرة المضمّن
1ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

تصنع آلة Lumea Advanced من  Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم
شراء هذا المنتج من
jumia
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Lumea Prestige من Philips

تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق
يتمتع جهاز Lumea Prestige من Philips بتقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتتناسب مع برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.

انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**وبشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بعد 12 جلسة علاج فقط

يعمل جهاز Lumea مع أو من غير الأسلاك الكهربائية
4 ملحقات مقوّسة تتناسب مع برنامج العلاج لكل منطقة من الجسم
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بعد 8 جلسات متابعة فقط يمكنك الاستمتاع ببشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل

علاج مثبت على أنه آمن وفعّال


أظهرت دراسات موضوعية انخفاضًا في نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد 3 جلسات علاج فقط**. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة. للحفاظ على هذه النتائج، قومي بإجراء جلسات متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر.*
النتائج بعد كل جلسة علاج
جدول جلسات العلاج

 

**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.
النتائج بعد كل جلسة علاج
جدول جلسات العلاج

 

متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.

عملية سهلة ولطيفة لإزالة الشعر

 

إن جهاز Lumea سهل الاستخدام وآمن. يمكنك اختيار إعداد الطاقة الأنسب للون بشرتك بفضل جهاز الاستشعار SmartSkin المدمج. ويمكنك بالتالي معالجة مناطق مختلفة من جسمك بلطف وفعالية، بجلسة علاج واحدة لكامل الجسم تصل مدتها إلى 15 دقيقة.
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Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة 1

الخطوة 1

ابدأي بحلاقة شعر منطقة الجسم بواسطة الشفرة أو آلة لإزالة الشعر أو الشمع قبل العلاج.
Lumea باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة

الخطوة 2

حددي الإعداد المناسب بحسب لون بشرتك بواسطة جهاز الاستشعار SmartSkin.
Lumea باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة

الخطوة 3

ضعي نافذة العلاج على بشرتك بزاوية 90 درجة. وانتظري حتى يومض الضوء الذي يشير إلى جهوزية الجهاز، ثم اضغطي على زر الوميض.
Lumea باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة

الخطوة 4

مرري جهاز Lumea ببطء على كامل المنطقة التي تريدين علاجها أثناء الوميض. وتفادي توجيه الوميض مرتَين على البقعة نفسها.

6 أسباب لاختيار جهاز Lumea IPL Advanceمن Philips

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انخفاض نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل في 3 جلسات علاج

ملحق الدقة لأمان إضافي عند الاستخدام على الوجه

15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين

تم تطويره بالتعاون مع أطباء الجلد لتقديم علاج آمن، ويتضمن هذا المناطق الحساسة

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يشير جهاز الاستشعار SmartSkin إلى الإعداد الأنسب للون بشرتك

تطبيق مجاني للحصول على دعم مستمر وتوجيه مخصص حول العلاج

العلاج

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الآراء

كن أول من يراجع هذا البند

جائزة Philips
Philips - العلامة التجارية الأولى في تقنية IPL*
* المصدر: معهد البحث الرائد في السوق، قيمة البيع بالتجزئة الإجمالية المتغيرة السنوية لأغسطس 16، لكل فئة IPL

أشترى Lumea IPL Advance الآن

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شراء هذا المنتج من
jumia
souq

جهاز Lumea من Philips، الحل المثالي لك

جهاز Lumea من Philips، الحل المثالي لك

"تتوفر تقنية IPL في صالونات التجميل الاحترافية منذ العام 1994. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالاستناد إلى تقنية IPL الاحترافية هذه، وهو يسمح لك بإزالة الشعر بسهولة وفعالية في المنزل. وقد أتى جهاز Lumea Prestige تتويجًا لـ 14 سنة من الأبحاث والتطوير بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية".

 
تم تطوير تقنية IPL مع أطباء الأمراض الجلدية

طبيبة أمراض جلدية

هل Lumea اّمنة؟

ما معنى تقنية IPL؟

هل Lumea حل مناسب لي؟

ملحقات ذكية تتناسب مع العلاج بحسب كل منطقة من الجسم

 

يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.
ملحق الوجه

ملحق الوجه

نافذة بحجم2 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*

تم تصميم الملحق بدقة مع نافذة مسطّحة لاستخدامه بدقّة على الشفة العلوية، أو الذقن أو خط الفكّ، وذلك لعلاج شعر الوجه بلطف وفعالية في آن واحد. يتميّز الملحق بفلتر إضافي مدمج، ولدى إضافته إلى الجهاز يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لعلاج شعر الوجه غير المرغوب به.

*عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
ملحق لتحت الإبط

ملحق لتحت الإبط

نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*

تم تصميم الملحق المقوّس على نحو خاص لعلاج شعر منطقة تحت الإبطين الذي يصعب الوصول إليه. لدى إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تشغيل علاج مخصص لمنطقة تحت الإبطين تلقائيًا.
*عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
ملحق لمنطقة البيكيني

ملحق لمنطقة البيكيني

نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - دقيقتان*

يكون شعر منطقة البيكيني عادة أقسى وأكثر كثافة من الشعر في باقي مناطق الجسم، ويتطلّب بالتالي ملحقًا مخصصًا لتقديم أفضل النتائج. يتميّز الملحق بشكل مقوّس وهو مزوّد بفلتر شفاف إضافي. ويتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا لدى إضافة هذا الملحق إلى الجهاز.

*عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
ملحق الجسم

ملحق الجسم

نافذة بحجم 4,1 سم2 | مدة العلاج - 8,5 دقائق ٨.٥ دقائق للجزء الأسفل من الساقين*

إن ملحق الجسم مثالي لعلاج سريع لمناطق الجسم الكبيرة، مثل الساقين، والذراعين والمعدة. يتميّز بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم بدقة وملامسة البشرة بشكلٍ مثالي. وعند إضافة الملحق إلى الجهاز يتم تشغيل علاج مخصص ومناسب لمناطق الجسم هذه بشكل تلقائي.

*عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.

نسبة النساء الراضيات عن انخفاض نمو الشعر*

84%
على الوجه

86%‏
في منطقة الإبطَين

78%
منطقة البيكيني

83%
على الساقَين

*تتم الإشارة إلى الوقت عند استخدام إعداد الطاقة الأعلى في حالة الاستخدام السلكي

نسبة النساء الراضيات عن انخفاض نمو الشعر*

84%
على الوجه

86%‏
في منطقة الإبطَين

78%
منطقة البيكيني

83%
على الساقَين

*تتم الإشارة إلى الوقت عند استخدام إعداد الطاقة الأعلى في حالة الاستخدام السلكي
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أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

 

استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن 

والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة 

.البكيني والبطن والذراعين

"هل تناسبني إزالة الشعر بتقنية IPL؟"

 

يعمل جهاز Philips Lumea IPL advance بفعالية وسهولة وأمان على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. وكلما كان مستوى التباين بين لون الشعر ولون البشرة أعلى، كانت فعالية تقنية IPL أكبر. إلا أنه لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي، أو الأشقر الفاتح أو الأصهب بسبب تدنّي نسبة تركيز الميلانين، مما يجعل العلاج غير فعّال. لا يعتبر الجهاز مناسبًا أيضًا للبشرة الداكنة جدًا لأنها تحتوي على نسبة ميلانين عالية جداً.

 

ألوان البشرة المناسبة

ألوان البشرة

ألوان الشعر المناسبة

ألوان الشعر
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قومي بتنزيل تطبيق Lumea    المجاني من Philips للحصول على استشاري شخصي في متناول يديك

 

يمكن تنزيل تطبيق Lumea  مجاناً! يزوّدك التطبيق بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية الIPL  . يتحوّل التطبيق إلى مستشارك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ وكيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك على علم بأي إشعار أو تذكير.
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مقارنة جهاز Lumea
  • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه ومناطق البيكيني وما تحت الإبطين
  • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه
  • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه بالإضافة إلى جهاز Satin Compact بحجم القلم للتشذيب

الميزات
  • استخدام سلكي ولاسلكي
  • مستشعر SmartSkin
  • تطبيق Lumea
  • 5 إعدادات للطاقة
  • استخدام سلكي ولاسلكي
  • مستشعر SmartSkin
  • تطبيق Lumea
  • 5 إعدادات للطاقة
  • استخدام سلكي فقط
  • مستشعر SmartSkin
  • تطبيق Lumea
  • 5 إعدادات للطاقة

مناسب لأنواع البشرة التالية‏
  • V-I
  • V-I
  • IV-I

سرعة الأداء
  • الجزء الأسفل من القدمين - 8.5 دقيقة
  • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
  • منطقة البيكيني - 2 دقيقة
  • الوجه - 1.5 دقيقة
  • الجزء الأسفل من القدمين - 8.5 دقيقة
  • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
  • منطقة البيكيني - 2 دقيقة
  • الوجه - 1.5 دقيقة
  • الجزء الأسفل من القدمين - 15 دقيقة
  • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
  • منطقة البيكيني - 4 دقيقة
  • الوجه - 2 دقيقة

الأمان
  • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
  • نظام أمان
  • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية
  • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
  • نظام أمان
  • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية
  • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
  • نظام أمان
  • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية

الملحقات
  • 4
  • 2
  • 2

مناطق العلاج
  • الجسم
  • الوجه
  • مناطق البيكيني
  • ما تحت الإبطين
  • الجسم
  • الوجه
  • الجسم
  • الوجه
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أشترى Lumea IPL Advance الآن

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شراء هذا المنتج من
jumia
souq

آراء الآخرين