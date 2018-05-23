تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق
أنخفاض في نمو الشعر بنسبة 85% على الأقل بعد 3 جلسات علاج فقط. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة.
جهاز استشعار لون البشرة المضمّن
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم
تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق
انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**وبشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بعد 12 جلسة علاج فقط
يعمل جهاز Lumea مع أو من غير الأسلاك الكهربائية
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.
متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.
إن جهاز Lumea سهل الاستخدام وآمن. يمكنك اختيار إعداد الطاقة الأنسب للون بشرتك بفضل جهاز الاستشعار SmartSkin المدمج. ويمكنك بالتالي معالجة مناطق مختلفة من جسمك بلطف وفعالية، بجلسة علاج واحدة لكامل الجسم تصل مدتها إلى 15 دقيقة.
"تتوفر تقنية IPL في صالونات التجميل الاحترافية منذ العام 1994. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالاستناد إلى تقنية IPL الاحترافية هذه، وهو يسمح لك بإزالة الشعر بسهولة وفعالية في المنزل. وقد أتى جهاز Lumea Prestige تتويجًا لـ 14 سنة من الأبحاث والتطوير بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية".
يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.
استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن
والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة
.البكيني والبطن والذراعين
يعمل جهاز Philips Lumea IPL advance بفعالية وسهولة وأمان على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. وكلما كان مستوى التباين بين لون الشعر ولون البشرة أعلى، كانت فعالية تقنية IPL أكبر. إلا أنه لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي، أو الأشقر الفاتح أو الأصهب بسبب تدنّي نسبة تركيز الميلانين، مما يجعل العلاج غير فعّال. لا يعتبر الجهاز مناسبًا أيضًا للبشرة الداكنة جدًا لأنها تحتوي على نسبة ميلانين عالية جداً.
يمكن تنزيل تطبيق Lumea مجاناً! يزوّدك التطبيق بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية الIPL . يتحوّل التطبيق إلى مستشارك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ وكيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك على علم بأي إشعار أو تذكير.
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الميزات
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مناسب لأنواع البشرة التالية
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