تم تصميم الملحق بدقة مع نافذة مسطّحة لاستخدامه بدقّة على الشفة العلوية، أو الذقن أو خط الفكّ، وذلك لعلاج شعر الوجه بلطف وفعالية في آن واحد. يتميّز الملحق بفلتر إضافي مدمج، ولدى إضافته إلى الجهاز يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لعلاج شعر الوجه غير المرغوب به.

*عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.