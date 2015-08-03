العناية بالشعر (74)
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HP8304/00
- حرارة تسريح تبلغ 210 درجات مئوية
- ألواح من السيراميك
- وقت إحماء يبلغ 60 ثانية
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BHH880/03
- مساحة فرشاة كبيرة جدًا
- تقنية ThermoProtect
- طلاء من السيراميك والتورمالين
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BHH880/05
- مساحة فرشاة كبيرة جدًا
- تقنية ThermoProtect
- طلاء من السيراميك والتورمالين
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BHH880/55
- مساحة فرشاة كبيرة جدًا
- تقنية ThermoProtect
- طبقة من زيت الأركان
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BHH880/50
- مساحة فرشاة كبيرة جدًا
- تقنية ThermoProtect
- طبقة من زيت الأركان
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BHH880/10
- مساحة فرشاة كبيرة جدًا
- عناية SilkPro
- طلاء من الكيراتين والسيراميك
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BHS674/00
- 10 إعدادات رقمية
- مصممة خصيصًا لكل أنواع الشعر
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BHS378/00
- تقنية ThermoProtect
- عناية أيونية لشعر لامع
- لوحان مع طبقة من الكيراتين
- 6 إعدادات LED لدرجة الحرارة
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BHS377/00
- تقنية ThermoProtect
- لوحان مع طبقة من الكيراتين
- 10 إعدادات لدرجة الحرارة
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BHS375/00
- تقنية ThermoProtect
- لوحان مع طبقة من الكيراتين
- إعدادان لدرجة الحرارة
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BHS675/00
- مع تقنية SplitStop
- لمنع تقصف الشعر
- تنعيم أيوني
- طبقة من الكيراتين
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HP8346/00
- ألواح من السيراميك
- توزيع حرارة متساو 199 درجة مئوية
- تنعيم أيوني
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