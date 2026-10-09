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تلفزيون

تلفزيون ذكي (7)

1 - 7 من 7 نتيجة
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تلفزيون ذكي

  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series

Philips 5500 series
تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

43PFT5505/81
  • 108 سم (43 بوصة)
  • Full HD، تلفزيون LED
  • DVB-T/T2
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  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series

Philips 6500 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

43PUT6504/81
  • 108 سم (43 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
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  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

58PUT6604/81
  • 146 سم (58 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
عرض المنتج
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series
  • Philips 5500 series

Philips 5500 series
تلفزيون LED رفيع

32PHT5505/81
  • 80 سم (32 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
  • DVB-T/T2
عرض المنتج
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
4K UHD‏، LED‏، Smart TV

50PUT6604/81
  • 126 سم (50 بوصة)
  • HDR 10+‎
  • Pixel Precise Ultra HD
عرض المنتج
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series

Philips 6900 series
تلفزيون LED ذكي بنظام Android

32PHT6915/81
  • 80 سم (32 بوصة)
  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
  • تحكم صوتي عبر Android/الذكاء الاصطناعي
عرض المنتج
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series
  • Philips 6900 series

Philips 6900 series
Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

43PFT6915/81
  • 108 سم (43 بوصة)
  • Full HD، تلفزيون LED
  • تحكم صوتي عبر Android/الذكاء الاصطناعي
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