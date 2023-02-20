تجربة تشبه القراءة على الورق لتوفير راحة قصوى في القراءة

تحمي شاشة ePaper من Philips عينيك والبيئة. مع تقنية الحبر الإلكتروني، يتم عرض المحتوى تمامًا مثل عرضه على الورق من دون إضاءة خلفية قاسية. اعمل لفترة أطول من دون إرهاق عينيك أو الإصابة بالصداع جراء وميض شاشات LCD التقليدية بإضاءة خلفية. تساعد ميزات مقاومة التوهج وعدم الوميض وانعدام الضوء الأزرق في تجنب إجهاد العينَين. تم تصميم ميزتَي استهلاك الطاقة المنخفض للغاية والعرض بدون ورق لتحقيق أهداف الملاءمة.