XGA، دقة 1024 x‏ 768 لعرض أكثر وضوحًا

عندما يتعلّق الأمر بشاشات الرسومات، تشير دقة الشاشة إلى عدد النقاط (وحدات بكسل) على الشاشة بأكملها. على سبيل المثال، بإمكان شاشة بدقة 1024 x ‏768 بكسل عرض 1024 نقطة فريدة على كل من الأسطر الـ 768، أو حوالى 786 ألف بكسل. توفّر XGA مستويات دقة تبلغ 640 x‏ 480 أو 1024 x ‏768 بكسل.