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150S8FB/00
توفير المال مع أداء عالٍ وراحة استثنائية
الشاشة المثالية بالسعر المناسب: تأتي شاشة 150S8 الرفيعة والصغيرة مزوّدة بنظام Vista، وهي تقدّم أداءً عاليًا وميزات توفر مستوى راحة استثنائي، إلى جانب استهلاك منخفض للطاقة.
38 سم (15 بوصة)
XGA
عندما يتعلّق الأمر بشاشات الرسومات، تشير دقة الشاشة إلى عدد النقاط (وحدات بكسل) على الشاشة بأكملها. على سبيل المثال، بإمكان شاشة بدقة 1024 x 768 بكسل عرض 1024 نقطة فريدة على كل من الأسطر الـ 768، أو حوالى 786 ألف بكسل. توفّر XGA مستويات دقة تبلغ 640 x 480 أو 1024 x 768 بكسل.
شركة مصنّعة متوافقة مع متطلبات الحفاظ على الطاقة المحددة من قبل وكالة حماية البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة.
إن FlexiHolder عبارة عن تجويف رفيع في أعلى الشاشة لحمل صورك المفضلة أو التذكيرات أو قوائم المهام أو أرقام الهواتف بطريقة منظمة وملائمة لتكون دائمًا في متناول يديك.
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