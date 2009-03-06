ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
160E1SB/00
شاشة بدقة HD بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 مع تصميم لامع
استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة بدقة HD المجهّزة لنظام Vista! تأتي شاشة 160E1 بتصميم لامع جذاب وميزات سهلة الاستخدام، وكل ذلك بسعر منطقي.
41 سم/16 بوصة، w E-line
40 سم/15,6 بوصات مع
الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتقديم جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وتكون مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. تقدّم الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي وتتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD والتي تقدّم إشارات عالية الدقة وصورًا خارقة من خلال توصيلة شاملة لـ VGA التناظري، أو للتوصيلات الرقمية لـ DVI الرقمية غير المضغوطة وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وهي تبث إشارات بدقة 720p (1280x720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i (1920x1080i على 50 و60 هرتز متشابك).
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل هي الفترة التي تستلزمها خلية بلورية سائلة للتحول من الوضع النشط (الأسود) إلى الوضع غير النشط (الأبيض) ومن ثم العودة إلى الوضع النشط (الأسود) مجددًا. وهي تقاس بالمللي ثانية. وكلما كانت الفترة أسرع، كان ذلك أفضل: إذ أن وقت الاستجابة الأقصر يعني عمليات نقل أسرع، مما يقلّص بالتالي عدد الأخطاء الواضحة في الصور لدى عرض تحول النصوص والرسوم. وتزداد أهمية قياس وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل عند عرض محتويات خاصة بالأعمال، مثل المستندات والرسوم البيانية والصور.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات