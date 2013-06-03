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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

163V5LSB23/71

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 15,6 بوصات / 39,6 سم

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.