جاهزة لعرض محتوى بدقة HD

إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p ‏(1280‏x‏720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i ‏(1920‏x‏1080i على 50 و60 هرتز متشابك).