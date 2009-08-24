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جهاز عرض LCD بشاشة عريضة

190E1SB/00

شاشة جذابة ذات إدخال ثنائي لتمنحك قيمة رائعة

استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة بدقة HD والمجهّزة لنظام Vista! فمع إدخالَي DVI وVGA، وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 190E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة جذابة ذات إدخال ثنائي لتمنحك قيمة رائعة

  • 48 سم (19 بوصة)، w E-line

إدخال DVI-D ودعم لـ HDCP

إن حماية المحتوى الرقمي بنطاق ترددي عالٍ (HDCP) هو نظام حماية حقوق الطباعة والنشر مدمج في موصل DVI. فهو يساعد في منع النسخ غير المصرّح به للمحتوى المحمي بحقوق النشر والطباعة. يسمح لك نظام HDCP بتشغيل الوسائط ذات المحتوى المحمي مثل الأفلام والحفلات الموسيقية. فهو يتحقق من الإشارة لمنع القرصنة ولا يسمح سوى بعرض نسخ المحتوى القانونية فحسب.

جاهزة لعرض محتوى بدقة HD

إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p ‏(1280‏x‏720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i ‏(1920‏x‏1080i على 50 و60 هرتز متشابك).

تصميم صغير الحجم يتناسب مع أي أسلوب حياة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.