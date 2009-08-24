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190E1SB/00
شاشة جذابة ذات إدخال ثنائي لتمنحك قيمة رائعة
استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة بدقة HD والمجهّزة لنظام Vista! فمع إدخالَي DVI وVGA، وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 190E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك
48 سم (19 بوصة)، w E-line
إن حماية المحتوى الرقمي بنطاق ترددي عالٍ (HDCP) هو نظام حماية حقوق الطباعة والنشر مدمج في موصل DVI. فهو يساعد في منع النسخ غير المصرّح به للمحتوى المحمي بحقوق النشر والطباعة. يسمح لك نظام HDCP بتشغيل الوسائط ذات المحتوى المحمي مثل الأفلام والحفلات الموسيقية. فهو يتحقق من الإشارة لمنع القرصنة ولا يسمح سوى بعرض نسخ المحتوى القانونية فحسب.
إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p (1280x720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i (1920x1080i على 50 و60 هرتز متشابك).
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