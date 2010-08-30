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شاشة LCD

190E2FB/00

شاشة أنيقة بدقة HD لتمنحك قيمة رائعة

تُعتبر شاشة 190E2 بدقة HD خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك بفضل تصميمها الأنيق وSmartContrast وSmartImage Lite

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شاشة أنيقة بدقة HD لتمنحك قيمة رائعة

  • 19 بوصة w‏ (48,3 سم)، E-line

  • HD

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع ديكور منزلك

تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.

جاهزة لعرض محتوى بدقة HD

إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p ‏(1280‏x‏720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i ‏(1920‏x‏1080i على 50 و60 هرتز متشابك).

معدل تباين SmartContrast يبلغ 500000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

معدل تباين SmartContrast يبلغ 500000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.