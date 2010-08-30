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190E2FB/00
شاشة أنيقة بدقة HD لتمنحك قيمة رائعة
تُعتبر شاشة 190E2 بدقة HD خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك بفضل تصميمها الأنيق وSmartContrast وSmartImage Lite
19 بوصة w (48,3 سم)، E-line
HD
تصميم رفيع وأنيق يتماشى مع المفروشات في أي غرفة من المنزل.
إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p (1280x720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i (1920x1080i على 50 و60 هرتز متشابك).
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
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