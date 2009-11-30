ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
190V1SB/00
شاشة عريضة تمنحك قيمة جيدة
تقدّم شاشة 190V1 قيمة جيدة، بفضل ميزات مثل إدخالَي DVI وVGA، وSmartContrast وميزة توفير استهلاك الطاقة.
48 سم (19 بوصة)، w V-line
تنسيق 16:10
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
تضمن شاشات Philips الحائزة تصنيف EPEAT الفضي حماية صحة الإنسان والبيئة وتوفير استهلاك الطاقة إلى حد كبير، مما يضمن الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب التغيّر المناخي. ويساعد برنامج التصنيف EPEAT الشراة على تقييم الشاشات ومقارنتها واختيارها استنادًا إلى 51 معيارًا بيئيًا تدعمه وكالة حماية البيئة الأمريكية. تصنيف EPEAT الفضي صالح فقط في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج. يرجى زيارة موقع www.epeat.net للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.
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