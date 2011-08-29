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190V3LAB/00
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فتضمن لك الميزات الأساسية، مثل SmartContrast، الحصول على صور غنية وساطعة، كما يحسّن مكبرا الصوت استيريو تجربة استخدام الوسائط المتعددة، مما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!
V Line
19 بوصة (48,3 سم)
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
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