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جهاز عرض LCD بشاشة عريضة

192E1SB/00

شاشة جذابة، نسبة تبلغ 16:9 وبدقة HD لتمنحك قيمة رائعة

استمتع بميزات أكثر مع هذه الشاشة بدقة HD والمجهّزة لنظام Vista! فمع إدخالات VGA، وميزة التنسيق التلقائي وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 192E1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة جذابة، نسبة تبلغ 16:9 وبدقة HD لتمنحك قيمة رائعة

  • 48 سم (19 بوصة)، w E-line

  • WXGA

تصميم صغير الحجم يتناسب مع أي أسلوب حياة

وقت استجابة سريع يبلغ 5 مللي ثانية

وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل هي الفترة التي تستلزمها خلية بلورية سائلة للتحول من الوضع النشط (الأسود) إلى الوضع غير النشط (الأبيض) ومن ثم العودة إلى الوضع النشط (الأسود) مجددًا. وهي تقاس بالمللي ثانية. وكل ما كانت الفترة أسرع، كان ذلك أفضل: إذ أن وقت الاستجابة الأقصر يعني عمليات نقل أسرع، مما يقلّص بالتالي عدد الأخطاء الواضحة في الصور لدى عرض تحول النصوص والرسوم. وتزداد أهمية قياس وقت الاستجابة لدى التشغيل وإيقاف التشغيل عند عرض مستندات ذات محتوى خاص بالأعمال، مثل والرسوم البيانية والصور.

جاهزة لعرض محتوى بدقة HD

إن الشاشة العالية الدقة هي عبارة عن شاشة مصممة لتوفير جودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وهي مجهّزة بالكامل لمصادر بدقة HD مثل أجهزة فك التشفير بدقة HD. توفّر الشاشة بدقة HD جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي، ما يتوافق مع المعايير الصارمة الخاصة بالشاشات ذات دقة HD التي تعرض صورًا عبر تلقي إشارات عالية الدقة وذات جودة ممتازة إما عبر توصيلة شاملة لـ VGA التناظري أو توصيلات رقمية لـ DVI غير المضغوطة، وتدعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). وتبث هذه الشاشة إشارات بدقة 720p ‏(1280‏x‏720p على 50 و60 هرتز تدريجي) و1080i ‏(1920‏x‏1080i على 50 و60 هرتز متشابك).

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.