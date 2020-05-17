استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة LCD
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة LCD
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
تقنية LED لألوان زاهية
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
نوع لوحة LCD
TFT-LCD
نوع الإضاءة الخلفية
نظام W-LED
حجم اللوحة
18,5 بوصات / 47 سم
منطقة مشاهدة فعالة
409,8 (أفقي) x 230,4 (عمودي)
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
الدقة المثلى
1366 x 768 على 60 هرتز
زمن الاستجابة (النموذجي)
5
ملي ث
السطوع
200
cd/m²
نسبة التباين (نموذجي)
700:1
دقة البكسل
0,30x 0,30 مم
زاوية العرض
90 درجة (أفقي) / 65 درجة (عمودي)
على معدل تباين > 10
ألوان الشاشة
16,7 مليون
تردد المسح
30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
sRGB
نعم
إمكانية الاتصال
إدخال الإشارة
VGA (تناظري)
HDMI (رقمي، HDCP)
إدخال المزامنة
فصل المزامنة
المزامنة على اللون الأخضر
الراحة
راحة المستخدم
زر التشغيل/إيقاف التشغيل
لغات عرض OSD
البرتغالية البرازيلية
التشيكية
الهولندية
الإنكليزية
الفنلندية
الفرنسية
الألمانية
اليونانية
الهنغارية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية المبسطة
الأسبانية
السويدية
الصينية التقليدية
التركية
الأوكرانية
تسهيلات أخرى
قفل Kensington
دعامة التثبيت VESA (100x100 مم)
توافق التوصيل والتشغيل
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8
الحامل
الإمالة
-3/10
درجة
الطاقة
وضع التشغيل
15,24 واط (نموذجي)، 17,65 واط (الحد الأقصى)
وضع الاستعداد
0,5 واط (نموذجي)
وضع إيقاف التشغيل
0,5 واط (نموذجي)
مؤشر LED للطاقة
التشغيل - أبيض
وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
وحدة تزويد بالطاقة
مضمّن
100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
الأبعاد
المنتج مع الحامل (مم)
437 x 338 x 170
ملليمترًا
المنتج بدون الحامل (مم)
437 x 273 x 48
ملليمترًا
الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
481 x 350 x 103
ملليمترًا
الوزن
المنتج مع الحامل (كلغ)
2.15
كلغ
المنتج بدون الحامل (كلغ)
1.94
كلغ
المنتج مع الغلاف (كلغ)
3.00
كلغ
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
من 0 إلى 40 درجة مئوية
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
من -20 إلى 60 درجة مئوية
درجة مئوية
الرطوبة النسبية
20%-80
%
الارتفاع
لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
30000
ساعة (ساعات)
الاستدامة
البيئة والطاقة
RoHS
خالية من مادة الزئبق
مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
100
%
التوافق والمعايير
الموافقات التنظيمية
علامة CE
هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
EAC
SEMKO
BSMI
cETLus
TUV/ISO9241-307
الحاوية
اللون
أسود
التشطيب
الخط الشعري (الحافة الأمامية) / الملمس (الغطاء الخلفي)