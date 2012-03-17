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تم إيقافه

شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

196V3LAB5/00

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فتضمن لك الميزات الأساسية، مثل SmartContrast، الحصول على صور غنية وساطعة، كما يحسّن مكبرا الصوت استيريو تجربة استخدام الوسائط المتعددة، مما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!

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استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 18,5 بوصات / 47 سم

تصميم صغير الحجم يتناسب مع أي أسلوب حياة

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

تصميم رفيع جذاب ولامع

المواصفات التقنية

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