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Brillianceشاشة LCD مع SmartImage

19B4QCB5/56

إنتاجية مستدامة

تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة

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مع شاشة LED مريحة وموفّرة لاستهلاك الطاقة

إنتاجية مستدامة

  • B Line

  • 19 بوصة (48,3 سم)

  • 1280‏ × 1024 (SXGA)

تباين SmartContrast بنسبة 20000000:1 لتفاصيل غنية ومذهلة باللون الأسود

أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.

تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse