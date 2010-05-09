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شاشة LED

201EL1SB/00

شاشة LED: لم يكن مستوى التباين يومًا بهذه الجودة!!

تأتي شاشة LED الصديقة للبيئة هذه بمعدل تباين مذهل يبلغ 1000000:1. فمع الإدخال الثنائي، والألوان الطبيعية، وSmartContrast والتشطيبات اللامعة، تعتبر شاشة 201EL1 خيارًا رائعًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة LED: لم يكن مستوى التباين يومًا بهذه الجودة!!

  • 51 سم (20 بوصة)، w E-line

  • ‎1600 x 900 (HD+‎)‎

تصميم صغير الحجم يتناسب مع أي أسلوب حياة

تضمن تقنية LED ألواناً طبيعية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.

المواصفات التقنية

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