جاهز لاستقبال إشارات HD لعرض إشارات HD بجودة لا تُضاهى

استمتع بجودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وكنّ مستعدًا تمامًا لمصادر HD مثل أجهزة فك التشفير HDTV أو أقراص Blu-ray. إن HD Ready هي علامة محمية تقدّم جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي. وهي تتوافق مع المعايير الصارمة التي تضعها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (EICTA) لتقديم شاشة بدقة HD تعرض فوائد الدقة وجودة صور ذات إشارات عالية الدقة. تأتي الشاشة مزوّدة بتوصيلة شاملة لكل من YPbPr التناظري والتوصيلة الرقمية غير المضغوطة لـ DVI أو HDMI، مع دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). تستطيع بث إشارات بدقة 720p و1080i على 50 و60 هرتز.