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201T1SB/00
شاشة تلفزيون رقمية بدقة HD وبشكل عصري
اختبر أداءً مذهلاً للوسائط المتعددة مع هذه الشاشة العصرية اللامعة والمذهلة المزوّدة بموالف تلفزيون رقمي بدقة HD! بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شاشة 201T1 بإدخالَي HDMI وAV وصوت قوي، لترتقي بتجربة الترفيه إلى مستوى جديد!
51 سم (20 بوصة)، w T-line
1600 x 900 (HD+)
يسمح لك نظام HDTV بالاستمتاع بأفضل جودة للصور والصوت على التلفزيون العالي الدقة بدون استخدام جهاز فك تشفير إضافي. الآن وبفضل موالف DVBT الذي يمكنه معالجة تنسيقات MPEG-4 المتطورة جدًا، أصبح بإمكانك تلقي ومشاهدة برامج تلفزيونية عالية الدقة وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة الغنية بجودة رقمية
استمتع بجودة الصور العالية الدقة الاستثنائية، وكنّ مستعدًا تمامًا لمصادر HD مثل أجهزة فك التشفير HDTV أو أقراص Blu-ray. إن HD Ready هي علامة محمية تقدّم جودة صور تتخطى جودة المسح التدريجي. وهي تتوافق مع المعايير الصارمة التي تضعها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (EICTA) لتقديم شاشة بدقة HD تعرض فوائد الدقة وجودة صور ذات إشارات عالية الدقة. تأتي الشاشة مزوّدة بتوصيلة شاملة لكل من YPbPr التناظري والتوصيلة الرقمية غير المضغوطة لـ DVI أو HDMI، مع دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). تستطيع بث إشارات بدقة 720p و1080i على 50 و60 هرتز.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
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